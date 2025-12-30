Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/ovchinskiy-2065591658.html
Овчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство
Овчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство - РИА Новости, 30.12.2025
Овчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство
Многофункциональное культурно-выставочное пространство появится вблизи Павелецкой набережной на юге Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T11:55:00+03:00
2025-12-30T11:55:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065590586_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_082dba161fa8cb27a93d7bb9792b079f.jpg
https://ria.ru/20251230/ovchinskiy-2065494181.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065590586_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3ec5656db5632c408d2b97cbd4b69a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство

Овчинский: на юге Москвы построят культурно-выставочное пространство

© Фото предоставлено пресс-службой FormaОвчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство
Овчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Forma
Овчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Многофункциональное культурно-выставочное пространство появится вблизи Павелецкой набережной на юге Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Культурное пространство будет состоять из двух залов на 94,8 и 62,6 квадратных метра с панорамными окнами. В каждом из них будут предусмотрены отдельные комнаты для персонала и залы для подготовки экспонатов. Выставочное пространство также будет отличаться своей многофункциональностью", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
© Фото предоставлено пресс-службой FormaОвчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство
Овчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство
Овчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство
© Фото предоставлено пресс-службой Forma
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой FormaОвчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство
Овчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство
Овчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство
© Фото предоставлено пресс-службой Forma
2 из 2
Овчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство
© Фото предоставлено пресс-службой Forma
1 из 2
Овчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство
© Фото предоставлено пресс-службой Forma
2 из 2
В сообщении уточняется, что пространство запроектировано таким образом, чтобы проводить там лекции, семинары, мастер-классы, презентации и другие мероприятия.
Создание подобных площадок является одним из важных направлений градостроительной политики Москвы, поскольку на них проводят значимые городские и авторские проекты. Это позволяет открывать больше возможностей для творческого развития горожан, добавляется в пресс-релизе.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Овчинский: департамент градполитики принял участие в акции "Добрая елка"
11:00
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала