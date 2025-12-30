Овчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Многофункциональное культурно-выставочное пространство появится вблизи Павелецкой набережной на юге Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Культурное пространство будет состоять из двух залов на 94,8 и 62,6 квадратных метра с панорамными окнами. В каждом из них будут предусмотрены отдельные комнаты для персонала и залы для подготовки экспонатов. Выставочное пространство также будет отличаться своей многофункциональностью", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что пространство запроектировано таким образом, чтобы проводить там лекции, семинары, мастер-классы, презентации и другие мероприятия.
Создание подобных площадок является одним из важных направлений градостроительной политики Москвы, поскольку на них проводят значимые городские и авторские проекты. Это позволяет открывать больше возможностей для творческого развития горожан, добавляется в пресс-релизе.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.