Овчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство

"Культурное пространство будет состоять из двух залов на 94,8 и 62,6 квадратных метра с панорамными окнами. В каждом из них будут предусмотрены отдельные комнаты для персонала и залы для подготовки экспонатов. Выставочное пространство также будет отличаться своей многофункциональностью", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.