Овчинский: найдены подрядчики для проектов КРТ в трех округах Москвы - РИА Новости, 30.12.2025
09:00 30.12.2025
Овчинский: найдены подрядчики для проектов КРТ в трех округах Москвы
Московской фонд реновации нашел подрядчиков для проектов комплексного развития территорий в Южном, Юго-Восточном и Восточном округах, рассказал министр... РИА Новости, 30.12.2025
Овчинский: найдены подрядчики для проектов КРТ в трех округах Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 30 декабря – РИА Новости. Московской фонд реновации нашел подрядчиков для проектов комплексного развития территорий в Южном, Юго-Восточном и Восточном округах, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Подрядчики, как указывается в сообщении департамента, возведут жилье и объекты инфраструктуры в районах Кузьминки, Гольяново и Даниловский. Московский фонд реновации будет контролировать все этапы работ.
"В рамках трех лотов планируется строительство 14 жилых комплексов для реализации программы реновации, возведение социальных объектов, а также благоустройство территорий. В частности, на Павловской улице в Южном административном округе на территории площадью более 2,2 гектара появится жилой дом с площадью квартир свыше 24 тысяч квадратных метров, а также подстанция скорой помощи на 15 машино-мест", - цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что семь новостроек на 5 гектарах земли возведут в Кузьминках, еще шесть займут более 8,5 гектара в Гольянове.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что темпы реализации программы реновации будут увеличиваться.
 
Владислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
