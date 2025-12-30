Овчинский: найдены подрядчики для проектов КРТ в трех округах Москвы

МОСКВА, 30 декабря – РИА Новости. Московской фонд реновации нашел подрядчиков для проектов комплексного развития территорий в Южном, Юго-Восточном и Восточном округах, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Подрядчики, как указывается в сообщении департамента, возведут жилье и объекты инфраструктуры в районах Кузьминки, Гольяново и Даниловский. Московский фонд реновации будет контролировать все этапы работ.

"В рамках трех лотов планируется строительство 14 жилых комплексов для реализации программы реновации, возведение социальных объектов, а также благоустройство территорий. В частности, на Павловской улице в Южном административном округе на территории площадью более 2,2 гектара появится жилой дом с площадью квартир свыше 24 тысяч квадратных метров, а также подстанция скорой помощи на 15 машино-мест", - цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

В сообщении уточняется, что семь новостроек на 5 гектарах земли возведут в Кузьминках, еще шесть займут более 8,5 гектара в Гольянове.