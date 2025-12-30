Правительство Никарагуа выразило солидарность Путину из-за атаки дронов

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек - РИА Новости. Правительство Никарагуа направило письмо президенту России Владимиру Путину, выразив солидарность в связи с атакой дронов на резиденцию главы государства.
"Мы признаем усилия Российской Федерации под вашим (Владимира Путина - ред.) руководством направленные на то, чтобы посредством диалога и переговоров стал реальным мир, в котором мы нуждаемся, стал реальностью. Вперёд, президент Путин, ваша борьба за мир признана и поддержана народами мира", — говорится в письме.
Письмо было подписано президентом страны.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.