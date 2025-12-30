https://ria.ru/20251230/nebenzya-2065768416.html
Постпред России назвал молчание ООН покрывательством действий Киева
Постпред России назвал молчание ООН покрывательством действий Киева
Постпред России назвал молчание ООН покрывательством действий Киева
ЖЕНЕВА, 30 дек - РИА Новости. Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после нападения на резиденцию президента РФ Владимира Путина - это покрывательство действий Киева, перешедшего к государственному терроризму, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Вызывает недоумение, что в то время, как все возрастающее количество государств осуждает террористическую атаку киевского режима с масштабным использованием БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ
, правозащитная система ООН
, возглавляемая Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, продолжает хранить упорное молчание. Рассматриваем такое поведение как очередное подтверждение политической ангажированности Тюрка и нежеланиe дать принципиальную оценку преступным действиям Киева", - сказал дипломат в комментарии для СМИ.
В постпредстве поинтересовались, неужели УВКПЧ и в этом случае будет ссылаться на "недостаток информации и неподтвержденные факты".
"Ожидаем должной реакции, а также оценки соответствующих специальных процедур СПЧ. Отсутствие таковой будет равносильно молчаливому покрывательству очередного преступления киевской клики, перешедшей к политике государственного терроризма", - заключил дипломат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области
с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США
. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.