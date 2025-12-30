Рейтинг@Mail.ru
Постпред России назвал молчание ООН покрывательством действий Киева - РИА Новости, 30.12.2025
20:02 30.12.2025 (обновлено: 20:14 30.12.2025)
Постпред России назвал молчание ООН покрывательством действий Киева
Постпред России назвал молчание ООН покрывательством действий Киева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 30 дек - РИА Новости. Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после нападения на резиденцию президента РФ Владимира Путина - это покрывательство действий Киева, перешедшего к государственному терроризму, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Вызывает недоумение, что в то время, как все возрастающее количество государств осуждает террористическую атаку киевского режима с масштабным использованием БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ, правозащитная система ООН, возглавляемая Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, продолжает хранить упорное молчание. Рассматриваем такое поведение как очередное подтверждение политической ангажированности Тюрка и нежеланиe дать принципиальную оценку преступным действиям Киева", - сказал дипломат в комментарии для СМИ.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Россия обеспокоена решением Израиля по Сомалиленду, заявили в миссии в ООН
Вчера, 01:32
В постпредстве поинтересовались, неужели УВКПЧ и в этом случае будет ссылаться на "недостаток информации и неподтвержденные факты".
"Ожидаем должной реакции, а также оценки соответствующих специальных процедур СПЧ. Отсутствие таковой будет равносильно молчаливому покрывательству очередного преступления киевской клики, перешедшей к политике государственного терроризма", - заключил дипломат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Помощь Украине вошла в пакет из выделенных США ООН двух миллиардов долларов
29 декабря, 23:31
 
