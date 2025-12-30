Постпред России назвал молчание ООН покрывательством действий Киева

Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 30 дек - РИА Новости. Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после нападения на резиденцию президента РФ Владимира Путина - это покрывательство действий Киева, перешедшего к государственному терроризму, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Вызывает недоумение, что в то время, как все возрастающее количество государств осуждает террористическую атаку киевского режима с масштабным использованием БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ , правозащитная система ООН , возглавляемая Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, продолжает хранить упорное молчание. Рассматриваем такое поведение как очередное подтверждение политической ангажированности Тюрка и нежеланиe дать принципиальную оценку преступным действиям Киева", - сказал дипломат в комментарии для СМИ.

В постпредстве поинтересовались, неужели УВКПЧ и в этом случае будет ссылаться на "недостаток информации и неподтвержденные факты".

"Ожидаем должной реакции, а также оценки соответствующих специальных процедур СПЧ. Отсутствие таковой будет равносильно молчаливому покрывательству очередного преступления киевской клики, перешедшей к политике государственного терроризма", - заключил дипломат.