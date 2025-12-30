https://ria.ru/20251230/moshenniki-2065772198.html
Михаил Шахназаров призвал россиян не поддаваться на провокации мошенников
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Журналист и блогер Михаил Шахназаров призвал россиян не поддаваться на провокации мошенников, напомнив, что сотрудники органов внутренних дел не звонят с просьбами сообщить личные данные.
"Друзья мои, я обращаюсь к вам, я не знаю - с просьбой или с мольбой, - но не звонят сотрудники ФСБ
и МВД с просьбами сообщить свои личные данные, адреса, кредитные карты. Не звонят они нашим людям простым по каким-то таким вопросам", - сообщил Шахназаров в видеообращении.
Он напомнил, что при малейшем сомнении в достоверности звонка стоит сразу "бросить трубку".
"Опять сейчас волна пошла от этих вот наших "недодрузей". У меня личная к вам просьба: не ведитесь на эти разводы. Разводят всех - и пенсионеров, и людей с малым достатком, но нельзя так (верить - ред.)", - добавил Шахназаров.