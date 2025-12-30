МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Журналист и блогер Михаил Шахназаров призвал россиян не поддаваться на провокации мошенников, напомнив, что сотрудники органов внутренних дел не звонят с просьбами сообщить личные данные.

"Опять сейчас волна пошла от этих вот наших "недодрузей". У меня личная к вам просьба: не ведитесь на эти разводы. Разводят всех - и пенсионеров, и людей с малым достатком, но нельзя так (верить - ред.)", - добавил Шахназаров.