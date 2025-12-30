https://ria.ru/20251230/minoborony-2065646521.html
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Богуславку в Харьковской области
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Богуславку в Харьковской области - РИА Новости, 30.12.2025
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Богуславку в Харьковской области
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 15-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Богуславка в... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T13:33:00+03:00
2025-12-30T13:33:00+03:00
2025-12-30T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
андрей белоусов
вооруженные силы рф
россия
харьковская область
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Богуславку в Харьковской области
Белоусов поздравил военных с освобождением Богуславки в Харьковской области
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 15-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Богуславка в Харьковской области, сообщило
Минобороны РФ.
Министерство обороны во вторник объявило об освобождении Богуславки в Харьковской области
.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов
поздравил командование и личный состав 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка с освобождением населенного пункта Богуславка Харьковской области" - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В заявлении Белоусов, которую привело МО, сказано, что результате профессиональных и решительных действий бойцов полка противник понес существенные потери и не добился своих целей. Военнослужащие 15-го гвардейского мотострелкового полка показали пример стойкости и упорства в боях с неонацистским злом, отметил министр.
"Андрей Белоусов подчеркнул, что своими достижениями личный состав подразделения продолжает писать героическую летопись ВС Российской Федерации, следуя славным традициям предков, защитивших нашу Родину", - заявило Минобороны.
Белоусов поблагодарил командование и личный состав за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что военнослужащие с честью продолжат выполнять воинский долг, приближая нашу Победу, добавило министерство.