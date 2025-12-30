Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Богуславку в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 30.12.2025
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Богуславку в Харьковской области
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Богуславку в Харьковской области
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 15-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Богуславка в... РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
андрей белоусов
вооруженные силы рф
россия
харьковская область
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Богуславку в Харьковской области

Белоусов поздравил военных с освобождением Богуславки в Харьковской области

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 15-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Богуславка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Министерство обороны во вторник объявило об освобождении Богуславки в Харьковской области.
Уничтоженный танк Леопард 1 ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о переломном моменте для Украины
07:03
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка с освобождением населенного пункта Богуславка Харьковской области" - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В заявлении Белоусов, которую привело МО, сказано, что результате профессиональных и решительных действий бойцов полка противник понес существенные потери и не добился своих целей. Военнослужащие 15-го гвардейского мотострелкового полка показали пример стойкости и упорства в боях с неонацистским злом, отметил министр.
"Андрей Белоусов подчеркнул, что своими достижениями личный состав подразделения продолжает писать героическую летопись ВС Российской Федерации, следуя славным традициям предков, защитивших нашу Родину", - заявило Минобороны.
Белоусов поблагодарил командование и личный состав за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что военнослужащие с честью продолжат выполнять воинский долг, приближая нашу Победу, добавило министерство.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Преднамеренное уничтожение". В США запаниковали из-за Украины
27 декабря, 18:55
 
