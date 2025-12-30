Белоусов поздравил бойцов, освободивших Богуславку в Харьковской области

В заявлении Белоусов, которую привело МО, сказано, что результате профессиональных и решительных действий бойцов полка противник понес существенные потери и не добился своих целей. Военнослужащие 15-го гвардейского мотострелкового полка показали пример стойкости и упорства в боях с неонацистским злом, отметил министр.