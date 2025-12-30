https://ria.ru/20251230/medvedev-2065566066.html
Медведев назвал важнейший результат уходящего года
Медведев назвал важнейший результат уходящего года
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал важнейшим итогом 2025 года тот факт, что все понимают неизбежность победы России. РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
