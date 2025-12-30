Рейтинг@Mail.ru
10:22 30.12.2025
МЧС назвало требования к новогодней гирлянде
МЧС назвало требования к новогодней гирлянде
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
МЧС назвало требования к новогодней гирлянде

Гирлянда и шары. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Нужно обязательно при покупке гирлянды для новогодней елки обратить внимание на качество изделия и отсутствие внешних повреждений, рассказала РИА Новости пресс-служба МЧС России.
"При выборе новогодней гирлянды прежде всего необходимо обратить внимание на ее качество, а также отсутствие видимых повреждений и неисправностей", - сказал собеседник агентства.
Представитель пресс-службы отметил, что также следует проверить наличие всех необходимых сопроводительных документов и строго следовать инструкции по безопасности при эксплуатации гирлянды.
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Главную новогоднюю елку России украсили игрушками и гирляндами
23 декабря, 11:08
 
ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый год
 
 
