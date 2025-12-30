https://ria.ru/20251230/mchs-2065581369.html
МЧС назвало требования к новогодней гирлянде
МЧС назвало требования к новогодней гирлянде - РИА Новости, 30.12.2025
МЧС назвало требования к новогодней гирлянде
Нужно обязательно при покупке гирлянды для новогодней елки обратить внимание на качество изделия и отсутствие внешних повреждений, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:22:00+03:00
2025-12-30T10:22:00+03:00
2025-12-30T10:22:00+03:00
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988229680_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_7067e5d767e2c917da3ebfb0b2ffe536.jpg
https://ria.ru/20251223/elka-2064030435.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988229680_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_71cd8df2b16ef4ed5b4eb39af99a6e82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
МЧС назвало требования к новогодней гирлянде
МЧС назвало основные требования к новогодней гирлянде