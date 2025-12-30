МЧС назвало требования к новогодней гирлянде

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Нужно обязательно при покупке гирлянды для новогодней елки обратить внимание на качество изделия и отсутствие внешних повреждений, рассказала РИА Новости пресс-служба МЧС России.

"При выборе новогодней гирлянды прежде всего необходимо обратить внимание на ее качество, а также отсутствие видимых повреждений и неисправностей", - сказал собеседник агентства.