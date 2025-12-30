https://ria.ru/20251230/lyubimova-2065683643.html
Любимова рассказала о желании бойцов СВО работать в сфере культуры
Участники специальной военной операции начали открывать в себе интерес к самореализации в области культуры, даже если ранее они не были с ней связаны, заявила в РИА Новости, 30.12.2025
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Участники специальной военной операции начали открывать в себе интерес к самореализации в области культуры, даже если ранее они не были с ней связаны, заявила в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Многие участники и ветераны СВО открывают в себе интерес к творческой самореализации и трудоустройству в области культуры, даже если ранее они не были связаны с этой сферой, и в работе проектного офиса мы уделяем этому вопросу особое внимание", - рассказала Любимова
Глава ведомства напомнила, что на базе Минкультуры был создан проектный офис, координирующий вопросы по теме СВО. Его деятельность охватывает круг задач от формирования мер поддержки до работы по освещению и увековечиванию подвигов героев СВО.