"Локомотив" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря
Хоккей
Хоккей
 
18:00 30.12.2025
"Локомотив" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря
"Локомотив" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря
"Локомотив" и "Торпедо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
хоккей
локомотив (ярославль)
торпедо
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
локомотив (ярославль), торпедо, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Локомотив (Ярославль), Торпедо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Локомотив" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря

Хоккеисты "Локомотива"
Хоккеисты Локомотива
© Соцсети ХК "Локомотив"
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. "Локомотив" и "Торпедо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 30 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
30 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Локомотив
1 : 0
Торпедо НН
07:45 • Максим Березкин
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
ХоккейЛокомотив (Ярославль)ТорпедоКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
