"Локомотив" обыграл "Торпедо" в матче КХЛ
"Локомотив" обыграл "Торпедо" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" одержал победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 30.12.2025
