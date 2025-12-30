Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" обыграл "Торпедо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:18 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/lokomotiv-2065774916.html
"Локомотив" обыграл "Торпедо" в матче КХЛ
"Локомотив" обыграл "Торпедо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
"Локомотив" обыграл "Торпедо" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" одержал победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T21:18:00+03:00
2025-12-30T21:18:00+03:00
хоккей
спорт
ярославль
москва
максим березкин
даниил исаев
александр радулов
локомотив (ярославль)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018358704_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_8c594d5551372cc4ee2607b9b67d36cb.jpg
https://ria.ru/20251230/dinamo-2065761779.html
ярославль
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018358704_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_984bbb4a4524e83af34a59ec93bba958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ярославль, москва, максим березкин, даниил исаев, александр радулов, локомотив (ярославль), торпедо, цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Ярославль, Москва, Максим Березкин, Даниил Исаев, Александр Радулов, Локомотив (Ярославль), Торпедо, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Локомотив" обыграл "Торпедо" в матче КХЛ

"Локомотив" обыграл "Торпедо" благодаря результативной передаче Радулова

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИгроки ХК "Локомотив"
Игроки ХК Локомотив - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Игроки ХК "Локомотив". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" одержал победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбу на 48-й минуте забросил Максим Березкин. Голкипер "Локомотива" Даниил Исаев отразил 24 броска и оформил третий в сезоне и 30-й в карьере шатаут в КХЛ.
Нападающий ярославской команды Александр Радулов отдал 500-ю результативную передачу в лиге. Он стал третьим достигшим этой отметки игроком после Вадима Шипачева (684) и Сергея Мозякина (509).
"Локомотив", набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, где "Торпедо" с 50 баллами располагается на пятой строчке.
В следующем матче "Локомотив" 4 января сыграет в Москве с ЦСКА, а "Торпедо" в этот же день примет столичный "Спартак".
Хоккеисты минского Динамо - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Минское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев" в матче КХЛ
Вчера, 19:31
 
ХоккейСпортЯрославльМоскваМаксим БерезкинДаниил ИсаевАлександр РадуловЛокомотив (Ярославль)ТорпедоЦСКАКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Амур
    Сибирь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Барыс
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Лада
    4
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Торпедо НН
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    СКА
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Бернли
    Ньюкасл
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Борнмут
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Астон Вилла
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала