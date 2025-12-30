Билялетдинов вошел в тренерский штаб "молодежки" "Локомотива"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Экс-полузащитник московского "Локомотива" Динияр Билялетдинов вошел в тренерский штаб Дмитрия Хохлова в качестве ассистента мужской молодежной команды железнодорожников, сообщается в Telegram-канале академии футбольного клуба.
За работу с вратарями в штабе экс-полузащитника "Локомотива" и тренера московского "Динамо" будет отвечать Евгений Плотников, тренером по физической подготовке останется Александр Гончаров, должность аналитика займет Виктор Тестоедов. Работу с командой завершил экс-игрок железнодорожников Сергей Ефимов, он присоединится к штабу команды игроков 2009 года рождения.
Билялетдинову 40 лет. Он выступал за "Локомотив" с 2004 по 2009 год. В составе команды полузащитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Вместе со сборной России Билялетдинов стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. С 2024 года Билялетдинов работал в отделе индивидуальной подготовки департамента развития молодежного футбола "Локомотива".
