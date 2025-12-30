Российское физкультурно-спортивное общество " Локомотив " – общественное объединение, основанное на членстве, созданное в целях развития физической культуры и спорта на железнодорожном транспорте, в том числе в ОАО "Российские железные дороги", на предприятиях транспортно-строительного комплекса, предприятиях метрополитена, железнодорожных учебных заведениях и других предприятиях, связанных с железнодорожной отраслью.

На эмблеме "Локомотива" изображена литера "Л" и выезжающий из нее локомотив. Такие атрибуты сохранялись не один десяток лет и используется в настоящее время как самим обществом "Локомотив", так и одноименными клубами по разным видам спорта.

Первые попытки образовать железнодорожное спортивное общество были предприняты еще в 1920-х годах. Однако партийные функционеры отказывались поддерживать идею, мотивируя это тем, что "создание спортивных обществ с привязкой к рабочим специальностям есть фракционная борьба". Преодолеть это сопротивление удалось наркому путей сообщения Андрею Андрееву, собравшему более 10 тысяч подписей железнодорожников с просьбой к Народному комиссариату путей сообщения СССР создать спортивное общество. Коллективное обращение было удовлетворено.

Сообщение о создании единого добровольное спортивное общество (ДСО) железнодорожников было опубликовано 3 ноября 1935 года в газете "Красный спорт". 5 декабря был утвержден устав, а указанием Наркомата путей сообщения 12 января 1936 года был объявлен днем официального рождения спортобщества "Локомотив", под эгидой которого объединялись все клубы и команды, имевшие отношение к железным дорогам. Возглавил новое ДСО футбольный судья Виктор Рябоконь.

Создание спортивного общества было ознаменовано рядом высоких спортивных достижений – многие его спортсмены становились чемпионами и рекордсменами СССР в различных видах спорта уже в первые годы работы общества.

В первый же год своего создания общество заявило о себе рядом громких побед. Главным событием стал триумф "Локомотива" в финале первого розыгрыша Кубка СССР по футболу, где ему пришлось играть против тбилисского "Динамо". В историю советского спорта вошли железнодорожники Константин Кудрявцев и Анатолий Капчинский, установившие рекорды СССР в конькобежном спорте, борцы Леонид Дзеконский, Николай Раков, Алексей Столяров и Василий Чередниченко, завоевавшие золотые медали чемпионата страны.

В том же году звания заслуженного мастера спорта получили начальник гимнастической школы "Локомотива" Владимир Иванов и инструктор школы борьбы Алексей Катулин – они стали первыми в истории общества, кто был удостоен столь высокого звания.

В 1940 году , основываясь на территориальном и производственном принципах, ДСО было разделено на шесть родственных одноименных обществ: "Локомотив Центра", "Локомотив Юга", "Локомотив Средней Азии", "Локомотив Востока", "Локомотив заводов", "Стрела". Однако уже с 1945 года структуры были снова объединены в единое общество, а с июня 1946 года ДСО "Локомотив" стало Всесоюзным добровольным спортивным обществом.

В годы Великой Отечественной войны несколько десятков тысяч членов общества "Локомотив" ушли на фронт. За свои заслуги 73 воспитанника ДСО были удостоены звания Героя Советского Союза, 54 стали полными кавалерами ордена Славы. В тылу "Локомотив" вел массовую подготовку общественных инструкторов по рукопашному бою, лыжам, метанию гранаты, преодолению полосы препятствий. В военные годы спортивное общество железнодорожников дважды завоевывало Красное Знамя ВЦСПС за массовую подготовку бойцов.

С первых дней мирной жизни физкультурники и спортсмены-железнодорожники были в рядах тех, кто восстанавливал народное хозяйство, осваивал целину, богатства Сибири и Дальнего Востока, строил Байкало-Амурскую магистраль.

Со второй половины 1940-х годов в СССР набирал популярность хоккей с шайбой. С 1949 по 1972 год в высшей лиге советского хоккея выступал московский " Локомотив ". В 1961 году он стал третьим призером чемпионата СССР. За годы существования клуба за него выступали олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Виктор Якушев, бронзовый призер чемпионата мира Виктор Цыплаков, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира Николай Снетков, Валентин Козин, чемпион мира Юрий Волков и др.

В 1950-1960-е годы общество объединяло свыше восьми тысяч спортивных клубов и культивировало более 40 видов спорта.

С 1957 года общество "Локомотив" является членом Международного спортивного союза железнодорожников (МССЖ) – единственного международного отраслевого спортивного объединения. Отечественные спортсмены-железнодорожники неизменно поднимаются на пьедестал почета чемпионатов МССЖ в большинстве видов спорта, а общекомандный Большой кубок союза завоевывали более 20 раз.

В последние два десятилетия XX века общество претерпело целый ряд структурных изменений в связи с объединением профсоюзных ДСО в 1987 году, распадом СССР, новым законодательством и условиями работы всей отрасли. В нынешнем виде российское физкультурно-спортивное общество (РФСО) "Локомотив" осуществляет свою деятельность с 23 апреля 1992 года.

В 2012 году РФСО "Локомотив" получило статус единого спортивного оператора холдинга "РЖД". В настоящее время во взаимодействии с компанией общество смогло организовать большое количество проектов, позволяющих расширить спектр мероприятий для работников железнодорожной отрасли. Проходят соревнования в Железнодорожной футбольной лиге – отраслевом мероприятии, в котором играют любительские команды структурных подразделений, филиалов, дочерних зависимых обществ ОАО "РЖД" и предприятий железнодорожной отрасли. Проводится международный фестиваль детских футбольных команд "Локобол – РЖД", целью которого являются воспитание молодого поколения посредством занятия спортом физически здоровыми людьми, популяризация среди детей массовых и доступных игровых видов спорта, развитие детско-юношеского футбола в России, укрепление дружеских связей и сотрудничества в области развития футбола между различными субъектами Российской Федерации и зарубежными странами.

На сегодняшний день на территории России созданы и функционируют 16 структурных подразделений и 55 самостоятельных региональных отделений РФСО "Локомотив". Ежегодно общество проводит не менее 10 всероссийских и 200 дорожных соревнований, в которых участвуют более 15 тысяч спортсменов-железнодорожников и членов их семей.

Под брендом "Локомотив" на данный момент в соответствии с подписанными лицензионными соглашениями выступают семь профессиональных клубов. Московский футбольный клуб "Локомотив" – один из флагманов российского футбола. Он трижды завоевывал чемпионский титул, является двукратным обладателем Кубка СССР и девятикратным обладателем Кубка России. Трижды "Локомотив" выигрывал Суперкубок страны. Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" (ранее "Торпедо") трижды завоевывал титул чемпиона России, является обладателем Кубков Континента и Гагарина. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив – Кубань" – двукратный обладатель Кубка России по баскетболу, обладатель Еврокубка. Новосибирский мужской волейбольный клуб "Локомотив" – чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России, победитель европейской Лиги чемпионов. Московский пляжный футбольный клуб "Локомотив" – один из самых титулованных клубов в российском пляжном футболе – является трехкратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка чемпионов Европы. Женский волейбольный клуб "Локомотив – Калининградская область" – трехкратный чемпион России, победитель розыгрыша Кубка России, обладатель Суперкубка России . Пензенский регбийный клуб "Локомотив – Пенза" – чемпион России по регби в классической разновидности, трехкратный чемпион России по регби-7.