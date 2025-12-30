Россия ждет, когда США изучат инициативы Путина по СНВ, заявил Лавров

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия ждет, когда США завершат изучение инициативы президента РФ Владимира Путина заморозить на год после истечения срока действия договора о СНВ суммарные количественные показатели на такого рода вооружения, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.