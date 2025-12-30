Россия ждет, когда США изучат инициативы Путина по СНВ, заявил Лавров

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия ждет, когда США завершат изучение инициативы президента РФ Владимира Путина заморозить на год после истечения срока действия договора о СНВ суммарные количественные показатели на такого рода вооружения, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Российско-американский договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружениях истекает 5 февраля 2026 года.
"Давайте не будем опережать события. До истечения срока действия договора логично дать возможность американской стороне завершить всестороннее рассмотрение инициативы президента России Владимира Путина о сохранении количественных лимитов по ДСНВ в виде добровольных самоограничений", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, как будет действовать Россия, если США отклонят ее предложение.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.