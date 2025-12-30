Рейтинг@Mail.ru
Россия прорабатывает ответ на решение ЕС о мультишенгене, заявил Лавров
00:00 30.12.2025
Россия прорабатывает ответ на решение ЕС о мультишенгене, заявил Лавров
Россия прорабатывает ответ на решение ЕС о мультишенгене, заявил Лавров
Ответ Москвы на решение ЕС о фактическом запрете на выдачу россиянам мультишенгена прорабатывается, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия прорабатывает ответ на решение ЕС о мультишенгене, заявил Лавров

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ответ Москвы на решение ЕС о фактическом запрете на выдачу россиянам мультишенгена прорабатывается, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ответ на этот очередной недружественный шаг прорабатывается, исходя из наших национальных интересов. О принятых решениях будет своевременно объявлено", - сказал министр.
