Россия прорабатывает ответ на решение ЕС о мультишенгене, заявил Лавров
Россия прорабатывает ответ на решение ЕС о мультишенгене, заявил Лавров
Ответ Москвы на решение ЕС о фактическом запрете на выдачу россиянам мультишенгена прорабатывается, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.12.2025
Москва, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз
Россия прорабатывает ответ на решение ЕС о мультишенгене, заявил Лавров
