Россия прорабатывает ответ на решение ЕС о мультишенгене, заявил Лавров

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ответ Москвы на решение ЕС о фактическом запрете на выдачу россиянам мультишенгена прорабатывается, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ответ на этот очередной недружественный шаг прорабатывается, исходя из наших национальных интересов. О принятых решениях будет своевременно объявлено", - сказал министр.