Сергей Лавров: отношения России и США нельзя сводить только к теме Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости рассказал о том, как в Москве относятся к перспективе проведения выборов на Украине, объяснил, на какой основе должна выстраиваться новая система коллективных гарантий безопасности на континенте, и оценил, насколько России и США удалось наладить отношения за прошедший год.

– В феврале Россия и США договорились начать работу по нормализации отношений. По вашему мнению, по истечении почти года, достигнут ли прогресс в этом вопросе? Насколько нормальными можно считать сегодняшние дипломатические отношения Москвы и Вашингтона?

– Действительно, еще в ходе телефонного разговора 12 февраля – первого контакта после возвращения Дональда Трампа в Белый дом – президенты России и США согласились с необходимостью скорейшего преодоления "токсичного наследия" администрации Джо Байдена в интересах нормализации российско-американских отношений. Такая работа была незамедлительно начата. Контакты с тех пор приобрели устойчивый характер. При этом обе стороны едины в понимании важности регулярной "сверки часов" как по двусторонним вопросам, так и по актуальным международным проблемам,включая ситуацию на Украине.

Вместе с тем процесс идет непросто. Количество раздражителей по-прежнему велико. Сейчас основные усилия переговорных команд МИД и госдепартамента направлены на восстановление полноценного функционирования дипломатических миссий. По итогам нескольких раундов консультаций, а также контактов на рабочем уровне, достигнут ряд договоренностей, касающихся улучшения работы диппредставительств и их персонала в странах пребывания.

Важно перейти к более значимым вопросам. Среди них – возобновление прямого авиасообщения и возврат нашей конфискованной дипсобственности. Американской стороне переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений. Однако в госдепартаменте США пока увязывают рассмотрение этих тем с отвлеченными политическими сюжетами. Работа будет продолжена.

– Имеется ли у Москвы "план Б" на случай, если президент США Дональд Трамп откажется от миротворческих усилий по Украине? И поставит ли гипотетический отказ США от посреднической роли по Украине крест на перспективах развития отношений Российской Федерации и США?

– Российская сторона уже не раз подчеркивала свою неизменную приверженность, в первую очередь, политико-дипломатическим способам урегулирования кризиса вокруг Украины. Сейчас администрация США ведет активную и ориентированную на результат посредническую работу в этом направлении.

Только в последние несколько дней состоялись важные телефонные разговоры президентов России и США по этой теме. Видим, что президент Дональд Трамп буквально в ежедневном режиме предпринимает искренние и серьезные усилия по поиску путей урегулирования, старается не прогибаться под давлением, которое на него пытаются оказывать киевский режим и европейцы. Рассчитываем, что американская сторона сможет и далее придерживаться взаимопониманий, достигнутых в Анкоридже.

Наша принципиальная линия остается неизменной. Стратегическая инициатива полностью у российской армии, и на Западе это понимают. Буквально на днях президент России Владимир Путин, выступая на коллегии минобороны России и отвечая на вопросы в рамках "прямой линии", вновь четко подтвердил: цели СВО будут достигнуты – предпочтительно переговорным путем, но, если потребуется, военными средствами.

Для нас очевидно, что российско-американская повестка не должна сводиться исключительно к украинской проблематике. Наши государства – крупнейшие ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН – несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, а также стратегической стабильности.

– Обсуждается ли в контактах с США вопрос о том, что на Украине должны состояться выборы в рамках урегулирования конфликта? И на каком этапе они должны пройти: как условие для заключения долгосрочного мира или стать его итогом?

– Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли еще в мае 2024 года. Выборы на Украине должны состояться, как это предписано законодательством. Видим, что США придерживаются схожей точки зрения.

Руководство в Киеве должно получить мандат на заключение мирных договоренностей. Сделать это можно только через выборы, прозрачную и честную избирательную кампанию, в которой будут участвовать все заинтересованные политические силы. Нужно, наконец, дать украинскому народу возможность определить свою судьбу, включая то огромное количество его представителей, которые живут в России. При этом организация волеизъявления не должна использоваться как предлог для временного прекращения боевых действий с целью перевооружения ВСУ.

Выборы – не самоцель. Необходимо работать, прежде всего, над юридически обязывающими гарантиями устранения первопричин конфликта. Следует восстановить те основы, на которых украинская государственность была признана Россией, другими участниками международного сообщества. Важно обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также прекратить военное освоение странами НАТО территории Украины.

Необходимо гарантировать права и свободы русских и русскоязычных граждан, остановить гонения на каноническое православие. И, конечно, Киев и его западные покровители должны признать новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Наконец, предстоит сформировать систему гарантий безопасности. В этой связи в сентябре передали американцам соответствующее приглашение к диалогу. Убеждены, что отправной точкой для дискуссий могут стать проекты договоров, представленные нашей страной на рассмотрение Вашингтона и европейских столиц еще в декабре 2021 года. Очевидно, что любые гарантии должны быть основаны на принципе неделимости безопасности, закрепленном в консенсусных документах саммитов ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году.

– Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. Что планирует предпринять Москва в случае отсутствия реакции со стороны Вашингтона на наши предложения по его продлению?

– Давайте не будем опережать события. До истечения срока действия договора логично дать возможность американской стороне завершить всестороннее рассмотрение инициативы президента России Владимира Путина о сохранении количественных лимитов по ДСНВ в виде добровольных самоограничений. Внятного ответа из Вашингтона ожидают не только в Москве. Большинство стран мира сейчас активно готовится к предстоящей весной 2026 года конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Очевидно, что их подходы будут в немалой степени зависеть от реакции США на инициативу России по "пост-ДСНВ".

Имеем в виду тщательно отслеживать соответствующие шаги американской стороны, оценивая ситуацию комплексно – по совокупности происходящего в стратегической сфере. Готовы к любому развитию событий.

– Каким образом Москва ответит на решение ЕС о фактическом запрете на выдачу россиянам шенгенских мультивиз?

– Ответ на этот очередной недружественный шаг прорабатывается, исходя из наших национальных интересов. О принятых решениях будет своевременно объявлено. Пока граждане стран Евросоюза продолжают пользоваться преимуществами двустороннего соглашения 2006 года с Россией об упрощении выдачи виз. Оно, в частности, предусматривает возможность получения многократных виз на срок до пяти лет. Этот порядок применяется нами, несмотря на прекращение действия соглашения властями Евросоюза в 2022 году.