Квартира Зеленского не станет целью ВС России, считает Картаполов

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Квартира Владимира Зеленского "с золотыми унитазами" не рассматривается как цель ответного удара Вооруженных сил России после террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.