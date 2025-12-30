Квартира Зеленского не станет целью ВС России, считает Картаполов

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Квартира Владимира Зеленского "с золотыми унитазами" не рассматривается как цель ответного удара Вооруженных сил России после террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все они были уничтожены силами ПВО. По словам министра, Россия на фоне этой атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция будет пересмотрена. Лавров также отметил, что безрассудные действия киевского режима не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены.
"То, что Зеленский там кричит, что это будет его резиденция - вряд ли. Там есть другие объекты, которые более чувствительные, чем квартира с золотыми унитазами господина Зеленского. Мы их потом заберём и переплавим, а бить будем туда, где больнее всего", - сказал Картаполов.