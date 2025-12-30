Мальчик, пострадавший при взрыве в Красногорске, вернулся в кикбоксинг

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Десятилетний Глеб, пострадавший при взрыве мины-ловушки в подмосковном Красногорске, вернулся на тренировки по кикбоксингу, сейчас мальчик проходит реабилитацию, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Глеб Бровар пострадал от взрывного устройства на детской площадке в Красногорске. Благодаря профессионализму врачей ДНКЦ имени Л. М. Рошаля, десятилетний парень вернулся не только к обычной жизни, но и в спортивный зал, чтобы продолжать тренировки по кикбоксингу", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сейчас мальчик проходит реабилитацию, после чего врачи приступят к протезированию правой кисти.
Ранее СК РФ сообщил РИА Новости, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. В свою очередь, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что пострадавший мальчик находился в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка. В конце ноября мальчика выписали из больницы. Его мама пообщались с журналистами и рассказала, что сейчас ребенок чувствует себя хорошо.