Движение "Самоопределение" лидирует на выборах в "парламент" в Косово

БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Правящее в самопровозглашенной республики Косово движение "Самоопределение" премьера с техническим мандатом Альбина Курти лидирует на досрочных парламентских выборах 28 декабря с 49,34% голосов по данным со 100% участков на территории края, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

ЦИК сообщил на официальном портале утром во вторник, что по данным подсчета голосов со 100% участков - 2557 мест для голосования внутри Косово и Метохии правящее "Самоопределение" Курти получает 49,34% голосов, ближайший конкурент - Демократическая партия Косово (PDK) - 20,98% поддержки, на третьем месте Демократический союз Косово (LDK) с 13,57% голосов. Остальные политические силы получают значительно меньше 10%. Среди партий нацменьшинств "Сербский список" получил 4,81%, что дает ему право на все 10 мандатов по квоте для сербов из 120 мест в "парламенте" самопровозглашенной республики.

При этом избирком отмечает, что данные результаты относятся лишь к 45,36% обработанных бюллетеней, так как до 5 января ожидается поступление и подсчет данных о волеизъявлении многочисленной косовоалбанской диаспоры за рубежом, а также рассмотрение жалоб.

Волеизъявление состоялось в 29 "дипломатических представительствах" самопровозглашенной республики. Как сообщил косовоалбанский ЦИК, своим правом воспользовались и находящиеся под спецсудом за военные преступления 1998-1999 годов косовский "экс-президент" Хашим Тачи , два бывших спикера "парламента" Якуп Красничи и Кадри Весели и другие.

В своем обращении после оглашения предварительных результатов "премьер" Курти уже провозгласил победу и сказал, что ожидает получения 880 миллионов евро из плана роста ЕС и еще 120 миллионов евро по трем соглашениям Приштины со Всемирным банком . Он также призвал оппозиционные партии сотрудничать и поддержать в парламенте полезные для граждан соглашения с ЕС.

По итогам февральских выборов "Самоопределение" получило только 48 мест из 120 в парламенте и вместе с коалиционными партнерами не могло сформировать правительство правящего большинства для проведения важных решений. Курти подал 15 апреля в отставку и остался исполнять обязанности "премьера" с техническим мандатом.

"Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Брюсселе в середине декабря заявила о частичном снятии ограничительных мер ЕС в отношении косовоалбанских властей в Приштине и скорой полной отмене санкций и интенсификации процесса евроинтеграции Косово.