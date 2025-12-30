Рейтинг@Mail.ru
Движение "Самоопределение" лидирует на выборах в "парламент" в Косово
09:07 30.12.2025 (обновлено: 09:45 30.12.2025)
Движение "Самоопределение" лидирует на выборах в "парламент" в Косово
Движение "Самоопределение" лидирует на выборах в "парламент" в Косово
Правящее в самопровозглашенной республики Косово движение "Самоопределение" премьера с техническим мандатом Альбина Курти лидирует на досрочных парламентских... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T09:07:00+03:00
2025-12-30T09:45:00+03:00
в мире, косово, приштина, брюссель, альбин курти, хашим тачи, евросоюз, всемирный банк
В мире, Косово, Приштина, Брюссель, Альбин Курти, Хашим Тачи, Евросоюз, Всемирный банк
Движение "Самоопределение" лидирует на выборах в "парламент" в Косово

Правящее движение лидирует на выборах в парламент в самопровозглашенном Косово

© AP Photo / Darko VojinovicЛюди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово.
Люди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово. - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Люди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово. . Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Правящее в самопровозглашенной республики Косово движение "Самоопределение" премьера с техническим мандатом Альбина Курти лидирует на досрочных парламентских выборах 28 декабря с 49,34% голосов по данным со 100% участков на территории края, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
ЦИК сообщил на официальном портале утром во вторник, что по данным подсчета голосов со 100% участков - 2557 мест для голосования внутри Косово и Метохии правящее "Самоопределение" Курти получает 49,34% голосов, ближайший конкурент - Демократическая партия Косово (PDK) - 20,98% поддержки, на третьем месте Демократический союз Косово (LDK) с 13,57% голосов. Остальные политические силы получают значительно меньше 10%. Среди партий нацменьшинств "Сербский список" получил 4,81%, что дает ему право на все 10 мандатов по квоте для сербов из 120 мест в "парламенте" самопровозглашенной республики.
Парламентские выборы в Косово - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Сербский список" получил десять мест в "парламенте" Косово
Вчера, 01:57
При этом избирком отмечает, что данные результаты относятся лишь к 45,36% обработанных бюллетеней, так как до 5 января ожидается поступление и подсчет данных о волеизъявлении многочисленной косовоалбанской диаспоры за рубежом, а также рассмотрение жалоб.
Волеизъявление состоялось в 29 "дипломатических представительствах" самопровозглашенной республики. Как сообщил косовоалбанский ЦИК, своим правом воспользовались и находящиеся под спецсудом за военные преступления 1998-1999 годов косовский "экс-президент" Хашим Тачи, два бывших спикера "парламента" Якуп Красничи и Кадри Весели и другие.
В своем обращении после оглашения предварительных результатов "премьер" Курти уже провозгласил победу и сказал, что ожидает получения 880 миллионов евро из плана роста ЕС и еще 120 миллионов евро по трем соглашениям Приштины со Всемирным банком. Он также призвал оппозиционные партии сотрудничать и поддержать в парламенте полезные для граждан соглашения с ЕС.
По итогам февральских выборов "Самоопределение" получило только 48 мест из 120 в парламенте и вместе с коалиционными партнерами не могло сформировать правительство правящего большинства для проведения важных решений. Курти подал 15 апреля в отставку и остался исполнять обязанности "премьера" с техническим мандатом.
"Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Брюсселе в середине декабря заявила о частичном снятии ограничительных мер ЕС в отношении косовоалбанских властей в Приштине и скорой полной отмене санкций и интенсификации процесса евроинтеграции Косово.
ЕС ввел ограничительные меры против Приштины летом 2023 года после столкновений на севере края между населяющими его сербами и косовоалбанской полицией. Как сообщила тогда внешнеполитическая служба ЕС, речь идет о "приостановке визитов на высоком уровне, контактов и мероприятий, а также финансового сотрудничества с Косово", в том числе речь о финансировании различных программ в крае из IPA фондов ЕС на десятки миллионов евро.
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Явка в сербских районах Косово на выборах почти в два раза выше албанских
28 декабря, 17:00
 
В мире Косово Приштина Брюссель Альбин Курти Хашим Тачи Евросоюз Всемирный банк
 
 
