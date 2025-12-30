Рейтинг@Mail.ru
Кондратюк назвал самый запоминающийся новогодний подарок
Фигурное катание
 
30.12.2025
Кондратюк назвал самый запоминающийся новогодний подарок
Кондратюк назвал самый запоминающийся новогодний подарок
Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в командном турнире фигуристов Марк Кондратюк в разговоре с РИА Новости назвал запоминающимся подарком новогоднюю...
фигурное катание
спорт
марк кондратюк
роман савосин
2025
Новости
Фигурное катание, Спорт, Марк Кондратюк, Роман Савосин
Кондратюк назвал самый запоминающийся новогодний подарок

РИА Новости: Кондратюк назвал пижаму от Савосина запоминающимся подарком

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в командном турнире фигуристов Марк Кондратюк в разговоре с РИА Новости назвал запоминающимся подарком новогоднюю пижаму, которую ему подарил фигурист Роман Савосин.
Кондратюку 22 года. В этом сезоне фигурист завоевал две золотые медали на этапах Гран-при России, а также занял третье место на чемпионате России.
"Вспомню подарок с прошлого Нового года, когда Рома Савосин прислал мне из Москвы в Сочи новогоднюю пижаму. Изначально не знал, что это он. Мне просто принесли подарок. В том числе в этом и был шарм, что нужно было угадать, от кого это. В течение часа смог догадаться, что отправителем был Рома. Но это было очень неожиданно", - сказал Кондратюк.
Фигурное катание
 
