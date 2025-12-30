Супруг погибшей при пожаре в "Зимней вишне" добился компенсации

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Супруг погибшей в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" Вячеслав Селезень через суд добился миллионной компенсации морального вреда, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее суд признал виновными в злоупотреблении должностными полномочиями экс-начальника инспекции стройнадзора Танзилю Комкову и начальника отдела Светлану Шенгерей.

Селезень обратился с иском к инспекции государственного строительного надзора Кузбасса. Решение суда, отметил в заявлении мужчина, указывает на наличие прямой причинно-следственной связи между действиями и бездействием обеих и наступлением тяжких последствий в виде смерти его жены, сообщается в материалах.

Супруг погибшей рассказал суду, что они с женой Натальей учились в параллельных классах, затем - в одном училище, пошли работать в одну лабораторию, он был "абсолютно счастливым человеком с любящей и любимой женой, дочкой и крепкой семьей". После трагедии, говорилось в иске, его жизнь полностью поменялась, Вячеславу пришлось сменить место жительства, у него появились проблемы со здоровьем.

Суд, изучая иск, учел, что мужчина уже получал компенсации. В то же время было принято к сведению и то, что преступные действия Комковой и Шенгерей привели к введению здания ТРЦ в эксплуатацию в нарушение технического регламента о требованиях пожарной безопасности, указано в материалах.

Центральный районный суд Кемерово взыскал с инспекции государственного строительного надзора Кузбасса за счет средств казны Кемеровской области-Кузбасса компенсацию морального вреда в пользу Селезень в связи с гибелью супруги в размере 1 миллиона рублей, заключается в материалах.

РИА Новости еще в 2018 году поговорило с близкими Натальи, им общими усилиями удалось восстановить хронологию трагедии в "Зимней вишне".

Наталья с дочкой Ариной и ее подруга Татьяна Дарсалия с дочкой Элей были в кинотеатре, когда в зал вбежала женщина и крикнула "Пожар!" Матери велели девочкам взяться за руки и бежать. Со слов Арины, все, кто были впереди, шли медленно, и дети их обгоняли. Только оказавшись за пределами торгового центра, Арина и Эля обнаружили, что мам с ними больше не было: они остались в здании. Родные уверены, что женщины не стремились выбраться из здания любой ценой, они помогали другим детям. Тела Натальи и Татьяны обнаружили одними из первых.