Премьер Нидерландов анонсировал заседание коалиции желающих по Украине

ГААГА, 30 дек - РИА Новости. Новое заседание так называемой коалиции желающих по Украине состоится на следующей неделе, заявил во вторник премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
Глава правительства Нидерландов сообщил, что европейские лидеры обсудили последние события и предстоящие дискуссии между Европой, США и Украиной.
"Наша работа по обеспечению надежных гарантий безопасности продолжается в полном объеме… На следующей неделе состоится очередное заседание коалиции желающих", - написал Схоф в соцсети Х.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что "коалиция желающих" встретится в начале января в Париже для завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности Киеву.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.