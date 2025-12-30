Рейтинг@Mail.ru
Премьер Нидерландов анонсировал заседание коалиции желающих по Украине - РИА Новости, 30.12.2025
15:12 30.12.2025
Премьер Нидерландов анонсировал заседание коалиции желающих по Украине
Премьер Нидерландов анонсировал заседание коалиции желающих по Украине - РИА Новости, 30.12.2025
Премьер Нидерландов анонсировал заседание коалиции желающих по Украине
Новое заседание так называемой коалиции желающих по Украине состоится на следующей неделе, заявил во вторник премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
в мире
украина
нидерланды
в мире, украина, нидерланды
В мире, Украина, Нидерланды
Премьер Нидерландов анонсировал заседание коалиции желающих по Украине

Схоф: заседание коалиции желающих по Украине состоится на следующей неделе

© AP Photo / Ted ShaffreyПремьер-министр Нидерландов Дик Схоф
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Ted Shaffrey
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. Архивное фото
ГААГА, 30 дек - РИА Новости. Новое заседание так называемой коалиции желающих по Украине состоится на следующей неделе, заявил во вторник премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
Глава правительства Нидерландов сообщил, что европейские лидеры обсудили последние события и предстоящие дискуссии между Европой, США и Украиной.
Кадр трансляции видеоконференции коалиции желающих - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Коалиции желающих" безразлично реальное положение дел, считает эксперт
26 декабря, 05:01
"Наша работа по обеспечению надежных гарантий безопасности продолжается в полном объеме… На следующей неделе состоится очередное заседание коалиции желающих", - написал Схоф в соцсети Х.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что "коалиция желающих" встретится в начале января в Париже для завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности Киеву.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
МИД России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Коалиция желающих разрабатывает планы по оккупации Украины, заявил МИД
18 декабря, 15:52
 
