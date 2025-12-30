Рейтинг@Mail.ru
Роскачество назвало основные угрозы новогодних мобильных приложений - РИА Новости, 30.12.2025
06:42 30.12.2025
Роскачество назвало основные угрозы новогодних мобильных приложений
Роскачество назвало основные угрозы новогодних мобильных приложений
общество, дед мороз, роскачество, новый год
Общество, Дед Мороз, Роскачество, Новый год
Роскачество назвало основные угрозы новогодних мобильных приложений

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Основными угрозами новогодних мобильных приложений являются неограниченный доступ к интернету, запуск фоновых сервисов, а также доступ к файлам и общему накопителю - для таких программ эти функции излишни, рассказали РИА Новости в Центре цифровой экспертизы Роскачества.
"Какие доступы запрашивают новогодние приложения. На первый взгляд, все исследованные приложения "просят" безобидные разрешения, и пользователи легко на них соглашаются. Однако если детально проанализировать каждое, вырисовывается тревожная картина", - рассказали в организации.
Эксперт назвала главные киберугрозы в 2026 году
"Практически во всех приложениях встречаются следующие разрешения: неограниченный доступ к интернету; запуск фоновых сервисов; отключение спящего режима (приложение может работать, даже когда телефон не используется); доступ к файлам и общему накопителю. Для новогодних обоев, рамок и "звонков от Деда Мороза" такие разрешения, конечно, излишни", - перечислили там.
В Роскачестве представили список приложений, которые эксперты организации устанавливать не рекомендуют. Высокий риск у программ "Дед Мороз Звонить на Русском", Santa Videocall. Средний - "Новогодний фейк звонок и чат", Christmas Photo Editor, Photo Frame, Photo Booth. Умеренный – у Live Wallpaper и Decorations.
По словам экспертов, также среди "настораживающих" разрешений – фото- и видеосъемка, запись аудио, запуск при включении устройства, изменение или удаление данных, а также получение данных о статусе телефона. Так, например, приложение "Дед Мороз Звонить на Русском" запрашивает 36 разрешений, в том числе доступ к файлам, автозапуск и постоянную работу в фоновом режиме.
Использование камеры, микрофона и интернета дает возможность записи или передачи контента без явного уведомления, пояснили в организации. Кроме того, новогодние приложения часто устанавливают детям. "Доступ к микрофону, камере и файлам превращает игрушку в рискованный инструмент", - предупреждают эксперты.
При этом почти во всех проверенных программах указано, что трекеры для сбора данных не выявлены. Однако их отсутствие не гарантирует, что передача не осуществляется. Информация может передаваться альтернативными способами: напрямую на серверы разработчика или через незашифрованные запросы.
Согласно анализу, некоторые приложения могут собирать данные о времени работы, технические параметры устройства, ссылки на загружаемые элементы (рамки, изображения, анимации, звуки) и другое. Однако отправка паролей, смс, контактов или банковских данных не зафиксирована.
Эксперты советуют удалять новогодние приложения сразу после праздников. Лучше избегать и использования приложений в публичных Wi‑Fi сетях. Также не стоит устанавливать детям программы без предварительной проверки запрашиваемых разрешений.
