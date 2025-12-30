ВС России в зоне СВО получили 45 единиц техники, заявил Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 30 дек - РИА Новости. Военные подразделения РФ, находящиеся в зоне СВО, получили 45 единиц техники спецназначения, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Военные подразделения, участвующие в выполнении поставленных задач в зоне СВО, получили 45 единиц техники спецназначения. Согласно моему поручению, делегация Российского университета спецназа имени Путина во главе с талантливым руководителем учебного центра Байбетаром Вайхановым посетила Белгородскую область", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что воинские части получили высокопроходимые автомобили и маневренные транспортные средства, предназначенные для установки вооружения различного калибра. По словам Кадырова, выбор техники осуществлялся с учётом запросов бойцов.
"Ощутимой поддержкой на линиях боевого соприкосновения станет для наших воинов многоцелевой вездеход "Чаборз". Он давно прекрасно себя проявил в реальных боевых условиях, существенно повысив мобильность личного состава и его эффективность", - отметил глава республики.
