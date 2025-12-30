ВС России в зоне СВО получили 45 единиц техники, заявил Кадыров

Он уточнил, что воинские части получили высокопроходимые автомобили и маневренные транспортные средства, предназначенные для установки вооружения различного калибра. По словам Кадырова, выбор техники осуществлялся с учётом запросов бойцов.

"Ощутимой поддержкой на линиях боевого соприкосновения станет для наших воинов многоцелевой вездеход "Чаборз". Он давно прекрасно себя проявил в реальных боевых условиях, существенно повысив мобильность личного состава и его эффективность", - отметил глава республики.