ВС России в зоне СВО получили 45 единиц техники, заявил Кадыров
30.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 30.12.2025
ВС России в зоне СВО получили 45 единиц техники, заявил Кадыров
ВС России в зоне СВО получили 45 единиц техники, заявил Кадыров
Военные подразделения РФ, находящиеся в зоне СВО, получили 45 единиц техники спецназначения, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 30.12.2025
ВС России в зоне СВО получили 45 единиц техники, заявил Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 30 дек - РИА Новости. Военные подразделения РФ, находящиеся в зоне СВО, получили 45 единиц техники спецназначения, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Военные подразделения, участвующие в выполнении поставленных задач в зоне СВО, получили 45 единиц техники спецназначения. Согласно моему поручению, делегация Российского университета спецназа имени Путина во главе с талантливым руководителем учебного центра Байбетаром Вайхановым посетила Белгородскую область", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что воинские части получили высокопроходимые автомобили и маневренные транспортные средства, предназначенные для установки вооружения различного калибра. По словам Кадырова, выбор техники осуществлялся с учётом запросов бойцов.
"Ощутимой поддержкой на линиях боевого соприкосновения станет для наших воинов многоцелевой вездеход "Чаборз". Он давно прекрасно себя проявил в реальных боевых условиях, существенно повысив мобильность личного состава и его эффективность", - отметил глава республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
