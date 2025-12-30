Рейтинг@Mail.ru
Итальянские власти продлили поддержку Украины в 2026 году - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/italiya-2065545555.html
Итальянские власти продлили поддержку Украины в 2026 году
Итальянские власти продлили поддержку Украины в 2026 году - РИА Новости, 30.12.2025
Итальянские власти продлили поддержку Украины в 2026 году
Принятый в понедельник Советом министров Италии указ о продолжении поддержки киевских властей в 2026 года отдает приоритет представлению помощи гражданского... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T02:38:00+03:00
2025-12-30T02:38:00+03:00
в мире
италия
сша
маттео сальвини
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_a6698ef30ede8bfd6f1a8a253fb93efa.jpg
https://ria.ru/20251225/pomosch-2064490566.html
https://ria.ru/20251229/sponsory-2065186598.html
италия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_a9f2124a810be2b7ff550b1894d3dc32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, сша, маттео сальвини, украина
В мире, Италия, США, Маттео Сальвини, Украина
Итальянские власти продлили поддержку Украины в 2026 году

Указ о помощи Италии Украине отдает приоритет гражданской помощи и ПВО

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вид Рима, Италия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 30 дек - РИА Новости. Принятый в понедельник Советом министров Италии указ о продолжении поддержки киевских властей в 2026 года отдает приоритет представлению помощи гражданского характера и средствам защиты в сфере ПВО, говорится в тексте документа.
"Текст продлевает до 31 декабря 2026 года разрешение на передачу военной техники, материалов и оборудования, с приоритетом для логистической, медицинской помощи для гражданского использования и защиты от воздушных, ракетных, беспилотных и кибератак, в пользу органов власти Украины", - говорится в заявлении правительственного Дворца Киджи.
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Украина в 2026 году получит от США рекордно низкий объем военной помощи
25 декабря, 03:46
Аналогичный указ на 2025 год говорил о "разрешении на передачу военной техники, материалов и оборудования органам власти Украины" без отсылки на гражданские поставки и противовоздушную оборону.
Принятие документа стало компромиссом участников правящей коалиции, где партия "Лига" требовала смягчений его положений в том, что касается упоминания отправки вооружений с учетом проходящих под эгидой США переговоров. Противодействие "Лиги" принятию указа в прежнем виде заставило Совет министров Италии перенести заседание для его рассмотрения на последнюю доступную в этом году дату. Местные СМИ писали, что "Лига" во главе с вице-премьером Маттео Сальвини добились того, что в текст была добавлена формулировка о "приоритете".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Основные спонсоры Киева наносят ему удар в спину
Вчера, 08:00
 
В миреИталияСШАМаттео СальвиниУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала