Итальянские власти продлили поддержку Украины в 2026 году

"Текст продлевает до 31 декабря 2026 года разрешение на передачу военной техники, материалов и оборудования, с приоритетом для логистической, медицинской помощи для гражданского использования и защиты от воздушных, ракетных, беспилотных и кибератак, в пользу органов власти Украины", - говорится в заявлении правительственного Дворца Киджи.