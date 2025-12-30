https://ria.ru/20251230/italiya-2065545555.html
Итальянские власти продлили поддержку Украины в 2026 году
Итальянские власти продлили поддержку Украины в 2026 году - РИА Новости, 30.12.2025
Итальянские власти продлили поддержку Украины в 2026 году
Принятый в понедельник Советом министров Италии указ о продолжении поддержки киевских властей в 2026 года отдает приоритет представлению помощи гражданского... РИА Новости, 30.12.2025
В мире, Италия, США, Маттео Сальвини, Украина
РИМ, 30 дек - РИА Новости.
Принятый в понедельник Советом министров Италии указ о продолжении поддержки киевских властей в 2026 года отдает приоритет представлению помощи гражданского характера и средствам защиты в сфере ПВО, говорится
в тексте документа.
"Текст продлевает до 31 декабря 2026 года разрешение на передачу военной техники, материалов и оборудования, с приоритетом для логистической, медицинской помощи для гражданского использования и защиты от воздушных, ракетных, беспилотных и кибератак, в пользу органов власти Украины", - говорится в заявлении правительственного Дворца Киджи.
Аналогичный указ на 2025 год говорил о "разрешении на передачу военной техники, материалов и оборудования органам власти Украины" без отсылки на гражданские поставки и противовоздушную оборону.
Принятие документа стало компромиссом участников правящей коалиции, где партия "Лига" требовала смягчений его положений в том, что касается упоминания отправки вооружений с учетом проходящих под эгидой США
переговоров. Противодействие "Лиги" принятию указа в прежнем виде заставило Совет министров Италии
перенести заседание для его рассмотрения на последнюю доступную в этом году дату. Местные СМИ писали, что "Лига" во главе с вице-премьером Маттео Сальвини
добились того, что в текст была добавлена формулировка о "приоритете".