Рейтинг@Mail.ru
В Италии спрогнозировали реакцию США на атаку на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/italija-2065693351.html
В Италии спрогнозировали реакцию США на атаку на резиденцию Путина
В Италии спрогнозировали реакцию США на атаку на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
В Италии спрогнозировали реакцию США на атаку на резиденцию Путина
Попытка украинской атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина способна изменить позицию США в отношении Украины и мирного процесса по урегулированию... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:31:00+03:00
2025-12-30T15:31:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063268174_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_c8eaa8c32ebffe57c5cb235593d6a04d.jpg
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065549562.html
https://ria.ru/20251230/filippo-2065598970.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063268174_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_39a245965781f69445c9e46711565f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Сергей Лавров
В Италии спрогнозировали реакцию США на атаку на резиденцию Путина

Бифолки: атака на резиденцию Путина может изменить позицию США по Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 30 дек – РИА Новости. Попытка украинской атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина способна изменить позицию США в отношении Украины и мирного процесса по урегулированию конфликта, заявил РИА Новости руководитель итальянского научно-исследовательского отдела аналитического центра SpecialEurasia Джулиано Бифолки (Giuliano Bifolchi).
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Придется молиться": в США высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина
03:43
"Важно рассматривать эти события в рамках стратегических коммуникаций и нарратива, окружающего украинский конфликт, который начался не в феврале 2022 года, а еще в 2014 году с событий на Евромайдане. Очевидно, что если бы украинское нападение на резиденцию имеет под собой доказательства, это стало бы решающим и важным фактором, в том числе и в отношении позиции США в отношении Киева. Это подтвердило бы, или, по крайней мере, подчеркнуло бы тот факт, что, говоря о мирном процессе, Киев продолжает совершать нападения на российской территории, как заявил сам президент Трамп на пресс-конференции с Зеленским", - подчеркнул эксперт.
Бифолки отметил, что сообщения о нападении поступило в "исторический момент, когда ведутся переговоры между Россией и США, между США и Украиной, и существует необходимость достижения соглашения для мирного процесса". Переговоры идут на фоне российских успехов на фронте, что дает Москве более сильную позицию, в том время как Украина находится в затруднительном и шатком положении, особенно учитывая недавний коррупционный скандал. "Поэтому эти действия, если они подтвердятся, еще больше отдалят мирный процесс и могут ужесточить позиции Москвы в том, что касается территориальных требований и гарантий США, в том числе касающихся украинских вооруженных сил", - сказал итальянский политолог.
По его словам, если Россия пересмотрит свою позицию на переговорах и ужесточит требования, то в случае отказа Киева это "может создать раскол между Украиной и США" и привести к потере той малой поддержки со стороны Вашингтона в отношении Киева.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Во Франции запаниковали из-за атаки на резиденцию Путина
11:31
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала