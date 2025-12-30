В Италии спрогнозировали реакцию США на атаку на резиденцию Путина

РИМ, 30 дек – РИА Новости. Попытка украинской атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина способна изменить позицию США в отношении Украины и мирного процесса по урегулированию конфликта, заявил РИА Новости руководитель итальянского научно-исследовательского отдела аналитического центра SpecialEurasia Джулиано Бифолки (Giuliano Bifolchi).
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Важно рассматривать эти события в рамках стратегических коммуникаций и нарратива, окружающего украинский конфликт, который начался не в феврале 2022 года, а еще в 2014 году с событий на Евромайдане. Очевидно, что если бы украинское нападение на резиденцию имеет под собой доказательства, это стало бы решающим и важным фактором, в том числе и в отношении позиции США в отношении Киева. Это подтвердило бы, или, по крайней мере, подчеркнуло бы тот факт, что, говоря о мирном процессе, Киев продолжает совершать нападения на российской территории, как заявил сам президент Трамп на пресс-конференции с Зеленским", - подчеркнул эксперт.
Бифолки отметил, что сообщения о нападении поступило в "исторический момент, когда ведутся переговоры между Россией и США, между США и Украиной, и существует необходимость достижения соглашения для мирного процесса". Переговоры идут на фоне российских успехов на фронте, что дает Москве более сильную позицию, в том время как Украина находится в затруднительном и шатком положении, особенно учитывая недавний коррупционный скандал. "Поэтому эти действия, если они подтвердятся, еще больше отдалят мирный процесс и могут ужесточить позиции Москвы в том, что касается территориальных требований и гарантий США, в том числе касающихся украинских вооруженных сил", - сказал итальянский политолог.
По его словам, если Россия пересмотрит свою позицию на переговорах и ужесточит требования, то в случае отказа Киева это "может создать раскол между Украиной и США" и привести к потере той малой поддержки со стороны Вашингтона в отношении Киева.