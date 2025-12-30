Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала приговор физику Артему Хорошилову по делу о госизмене - РИА Новости, 30.12.2025
03:14 30.12.2025
Защита обжаловала приговор физику Артему Хорошилову по делу о госизмене
Защита обжаловала приговор физику Артему Хорошилову по делу о госизмене - РИА Новости, 30.12.2025
Защита обжаловала приговор физику Артему Хорошилову по делу о госизмене
Защита обжаловала приговор физику Артему Хорошилову по делу о госизмене и приготовлении к совершению диверсии, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 30.12.2025
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
московский областной суд
вооруженные силы украины
российская академия наук
россия
московская область (подмосковье)
2025
происшествия, россия, московская область (подмосковье), московский областной суд, вооруженные силы украины, российская академия наук
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Московский областной суд, Вооруженные силы Украины, Российская академия наук
Защита обжаловала приговор физику Артему Хорошилову по делу о госизмене

РИА Новости: защита обжаловала приговор физику Хорошилову по делу о госизмене

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкCотрудник Института общей физики РАН Артем Хорошилов во время оглашения приговора Московском областном суде
Cотрудник Института общей физики РАН Артем Хорошилов во время оглашения приговора Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Cотрудник Института общей физики РАН Артем Хорошилов во время оглашения приговора Московском областном суде. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Защита обжаловала приговор физику Артему Хорошилову по делу о госизмене и приготовлении к совершению диверсии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что на приговор поступила апелляционная жалоба защиты.
Кадры ФСБ России по делу физика Хорошилова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
ФСБ показала задержание физика Хорошилова в 2023 году
4 декабря, 17:08
Мособлсуд в начале декабря приговорил Хорошилова к 21 году лишения свободы, пять из которых ему предстоит провести в тюрьме, остальное время – в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 700 тысяч рублей.
Хорошилову было предъявлено обвинение в приготовлении к совершению диверсии, приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, государственной измене и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ.
Как стало известно в ходе одного из судебных заседаний, 34-летний физик переводил средства украинским фондам, некоторые из которых поддерживали ВСУ. Также он участвовал в DDoS-атаке на один из российских сайтов и фотографировал железнодорожные пути рядом с военной частью в Московской области, купив до этого горючее.
Обвиняемый не отрицал, что переводил деньги фондам, так как хотел помочь украинцам, в этой стране проживают его родственники.
Процесс преимущественно проходил в открытом режиме, лишь изучение томов дела, содержащих секретные сведения, было ограничено для слушателей.
Хорошилов работал в институте общей физики им. А. М. Прохорова (ИОФ РАН) в отделе низких температур и криогенной техники, публиковался в российских и зарубежных научных журналах.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября, 04:54
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Московский областной судВооруженные силы УкраиныРоссийская академия наук
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
