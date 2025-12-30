С мэра Гюмри сняли обвинения за призывы к союзу с Россией, сообщил адвокат

ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. С мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна сняты обвинения, предъявленные ему правоохранительными органами страны за высказывания о необходимости союза с Россией, сообщил во вторник его адвокат Арамаис Айрапетян.