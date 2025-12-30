Рейтинг@Mail.ru
С мэра Гюмри сняли обвинения за призывы к союзу с Россией, сообщил адвокат
19:13 30.12.2025
С мэра Гюмри сняли обвинения за призывы к союзу с Россией, сообщил адвокат
С мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна сняты обвинения, предъявленные ему правоохранительными органами страны за высказывания о необходимости союза с...
в мире
гюмри
вардан гукасян
армения
гюмри
армения
в мире, гюмри, вардан гукасян, армения
В мире, Гюмри, Вардан Гукасян, Армения
С мэра Гюмри сняли обвинения за призывы к союзу с Россией, сообщил адвокат

Айрапетян: с мэра Гюмри Гукасяна сняли обвинения за призывы к союзу с Россией

© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсети Вардан Гукасян
 Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсети
Вардан Гукасян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. С мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна сняты обвинения, предъявленные ему правоохранительными органами страны за высказывания о необходимости союза с Россией, сообщил во вторник его адвокат Арамаис Айрапетян.
"В рамках находящегося в производстве Следственного комитета дела вынесено решение о прекращении публичного уголовного преследования в отношении Вардана Гукасяна по статьям 422 (Публичный призыв к отказу от суверенитета) и 329 (Публичные выступления, направленные на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды) на том основании, что инкриминируемое деяние совершено не было", - написал Айрапетян в соцсети Facebook*.
Гукасян был арестован 21 октября ереванским судом на два месяца. Его адвокат Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "Получение взятки", добавив, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником. Другой адвокат мэра Заруи Постанджян сообщила, что правоохранительные органы приняли решение инициировать новое уголовное преследование в отношении Гукасяна за его заявления о необходимости формирования союза с Россией, квалифицировав их по статье "Публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения". По ее словам, обвинение не имеет ничего общего с вменяемой статьей и является политическим преследованием.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Карапетяна переведут под домашний арест, заявил адвокат
Вчера, 19:09
 
В миреГюмриВардан ГукасянАрмения
 
 
