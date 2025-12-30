Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области столкнулись грузовик и восемь легковушек
17:57 30.12.2025
В Смоленской области столкнулись грузовик и восемь легковушек
В Смоленской области столкнулись грузовик и восемь легковушек - РИА Новости, 30.12.2025
В Смоленской области столкнулись грузовик и восемь легковушек
Грузовик и восемь легковых автомобилей столкнулись на трассе М-1 "Беларусь" в Смоленской области, пострадали три человека, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 30.12.2025
происшествия, смоленская область, смоленский район
Происшествия, Смоленская область, Смоленский район
В Смоленской области столкнулись грузовик и восемь легковушек

В Смоленской области в ДТП с грузовиком и 8 машинами пострадали три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Грузовик и восемь легковых автомобилей столкнулись на трассе М-1 "Беларусь" в Смоленской области, пострадали три человека, сообщила прокуратура региона.
"Сегодня, 30 декабря 2025 года, около 12 часов 30 минут, на 371-м километре трассы М-1 "Беларусь" произошло столкновение грузового и восьми легковых автомобилей. В результате дорожной аварии пострадали три пассажира двух легковых машин, один из которых госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Смоленского района контролирует установление всех обстоятельств ДТП и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
ДТП на 375 километре автодороги М-1 в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Смоленской области три человека погибли в ДТП
6 октября, 10:32
 
ПроисшествияСмоленская областьСмоленский район
 
 
