В Смоленской области столкнулись грузовик и восемь легковушек
В Смоленской области столкнулись грузовик и восемь легковушек - РИА Новости, 30.12.2025
В Смоленской области столкнулись грузовик и восемь легковушек
Грузовик и восемь легковых автомобилей столкнулись на трассе М-1 "Беларусь" в Смоленской области, пострадали три человека, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 30.12.2025
В Смоленской области в ДТП с грузовиком и 8 машинами пострадали три человека