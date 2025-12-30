В Смоленской области столкнулись грузовик и восемь легковушек

"Сегодня, 30 декабря 2025 года, около 12 часов 30 минут, на 371-м километре трассы М-1 "Беларусь" произошло столкновение грузового и восьми легковых автомобилей. В результате дорожной аварии пострадали три пассажира двух легковых машин, один из которых госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.