11:47 30.12.2025 (обновлено: 11:50 30.12.2025)
В Госдуме прокомментировали возможную отправку западных войск на Украину
В Госдуме прокомментировали возможную отправку западных войск на Украину
Возможная отправка западных войск на территорию Украины будет расценена как угроза национальной безопасности и нападение на национальные интересы России, заявил РИА Новости, 30.12.2025
в мире
россия
украина
михаил шеремет
владимир зеленский
госдума рф
нато
мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Госдума РФ, НАТО, Мирный план США по Украине
В Госдуме прокомментировали возможную отправку западных войск на Украину

Депутат Шеремет: отправка западных войск на Украину станет угрозой для России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Возможная отправка западных войск на территорию Украины будет расценена как угроза национальной безопасности и нападение на национальные интересы России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности хочет видеть на Украине вооруженные силы западных стран, в то время как Россия неоднократно заявляла, что считает недопустимым размещение иностранных воинских контингентов на украинской территории.
"Для России присутствие западных войск на территории Украины, которая является исконно русской землей, неприемлемо. Для нас это равносильно нападению на наши национальные интересы и угрозу нашей национальной безопасности. Зеленский это прекрасно знает, но все равно продолжает нагнетать ситуацию и делать различные провокационные заявления", - сказал Шеремет.
По его словам, Россия не допустит приближение НАТО к своим границам под прикрытием гуманитарных и миротворческих миссий.
Подготовка военных для участия в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Песков: Европа игнорирует сигналы России об иностранных военных на Украине
11 июля, 13:04
 
В миреРоссияУкраинаМихаил ШереметВладимир ЗеленскийГосдума РФНАТОМирный план США по Украине
 
 
