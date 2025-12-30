В Госдуме прокомментировали возможную отправку западных войск на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Возможная отправка западных войск на территорию Украины будет расценена как угроза национальной безопасности и нападение на национальные интересы России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.