В Госдуме прокомментировали возможную отправку западных войск на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Возможная отправка западных войск на территорию Украины будет расценена как угроза национальной безопасности и нападение на национальные интересы России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности хочет видеть на Украине вооруженные силы западных стран, в то время как Россия неоднократно заявляла, что считает недопустимым размещение иностранных воинских контингентов на украинской территории.
"Для России присутствие западных войск на территории Украины, которая является исконно русской землей, неприемлемо. Для нас это равносильно нападению на наши национальные интересы и угрозу нашей национальной безопасности. Зеленский это прекрасно знает, но все равно продолжает нагнетать ситуацию и делать различные провокационные заявления", - сказал Шеремет.
По его словам, Россия не допустит приближение НАТО к своим границам под прикрытием гуманитарных и миротворческих миссий.