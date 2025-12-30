Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: в столице развивается индустрия производства товаров для животных
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 30.12.2025
Гарбузов: в столице развивается индустрия производства товаров для животных
Гарбузов: в столице развивается индустрия производства товаров для животных - РИА Новости, 30.12.2025
Гарбузов: в столице развивается индустрия производства товаров для животных
Фармацевтические компании России создают в Москве ветеринарные препараты и вакцины, а предприятия амуницию, одежду и корма для животных, сообщил министр... РИА Новости, 30.12.2025
Гарбузов: в столице развивается индустрия производства товаров для животных

Анатолий Гарбузов: в Москве развивается сектор производства товаров для животных

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Фармацевтические компании России создают в Москве ветеринарные препараты и вакцины, а предприятия амуницию, одежду и корма для животных, сообщил министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Московские предприятия при поддержке города ведут передовые разработки в области ветеринарии как сельскохозяйственных, так и домашних животных. В частности, компании выпускают лекарства для лечения тяжелых вирусных и бактериальных инфекций, гормональные и антипаразитарные, седативные и обезболивающие средства, а также ПЦР-тесты и вакцины", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он отметил, что ряд решений московской фарминдустрии замещает иностранные аналоги.
Так, в столице работает ГК "Астрафарм" — ведущий российский производитель ветеринарных препаратов. В ее структуру входит НТЦ "БиоИнвест" — это инновационная компания, которая специализируется на разработке технологий производства рекомбинантных белков. Таким образом, предприятие занимается разработкой таких лекарств, как "Фелиферон" и "Догферон" — инъекционные интерфероны для кошек и собак. Клинические исследования подтвердили быстрое наступление эффекта, сокращение сроков выздоровления при вирусных инфекциях и отсутствие токсических побочных действий.
Также в группу компаний входит НВП "Астрафарм", которое развивается в других областях ветеринарии. Среди разработок — группа успокоительных препаратов. Например, "Экспресс Успокоин" содержит вещество сукцинат тразодона, которое обеспечивает быстрое и мягкое решение ситуационных стрессов у питомцев. В этом году был создан "Тразапентин" — комплексное лекарство, которое одновременно купирует боль и стресс.
Также за 10 месяцев этого года предприятия столицы выпустили более 400 тонн кормов для домашних животных. Особое внимание уделяется натуральному питанию без консервантов.
Например, с 2018 года столичный производитель "Мясо плюс" создал линейку здоровых рационов для кошек и собак. В отличие от стандартных кормов, продукция бренда разработаны как функциональное питание.
Генеральный директор компании Людмила Банцевич подчеркнула, что основу рациона — 90% — составляет сырое мышечное мясо высшего сорта, мягкие кости и субпродукты для обеспечения физиологических потребностей хищников. Питательную ценность также обеспечивают фитокомплексы из специально подобранных трав, ягод и овощей.
Свыше 30 лет в столице работает предприятие "Каскад". В ассортименте — более 3 тысяч позиций: амуниция, одежда, лежанки, товары для груминга, миски и игрушки.
Продукция поставляется в 69 регионов России и экспортируется в страны ЕАЭС — Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан. Среди клиентов — ведущие федеральные ретейл-сети, а также кинологические подразделения различных государственных структур. Это подтверждает высокий уровень качества и надежности товаров.
 
Заголовок открываемого материала