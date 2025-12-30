Опрос показал отношение французов к 2025 году для своей страны

ПАРИЖ, 30 дек - РИА Новости. Большинство граждан Франции выразили мнение, что 2025 год был неудачным годом для их страны, говорится в результатах опроса "Прогнозы 2026" (Predictions 2026) исследовательской компании Большинство граждан Франции выразили мнение, что 2025 год был неудачным годом для их страны, говорится в результатах опроса "Прогнозы 2026" (Predictions 2026) исследовательской компании Ipsos BVA , проведенного среди респондентов по всему миру.

Мнение о том, что 2025 год был неудачным годом для Франции выразило большинство (85%) участников опроса из этой страны. При этом больше половины французов (55%) ответили, что для них самих и их семей год был хорошим или неплохим.

Оптимистичный настрой перед новым годом испытывает меньше половины респондентов (41%). Более того, только 17% опрошенных из Франции считают, что в новом году их сограждане вновь начнут испытывать оптимизм по отношению к будущему в долгосрочной перспективе.

Один из вопросов касался того, как опрошенные намерены изменить свою жизнь в 2026 году. В новом году большинство французов высказали намерение проводить больше времени с членами своей семьи и друзьями (73%), а также начать заниматься физическими упражнениями (57%). Значительная часть респондентов (40%) выразила желание проводить меньше времени в социальных сетях.

Респонденты высказали свое мнение по вопросам безопасности и миграции. Большинство (61%) участников опроса из Франции считают, что миграция в страну увеличится, и что в новом году следует ожидать масштабных общественных беспорядков, связанных с миграционными вопросами. Значительная часть опрошенных (41%) считает, что в следующем году вероятность крупного террористического акта во Франции является высокой, а почти половина (46%) респондентов-французов считают, что их место жительства станет в новом году менее безопасным, чем год назад.

Участники опроса также высказывали свое мнение по поводу проблем международных отношений и мировой экономики. В частности, большинство респондентов из Франции заявили, что ожидают рецессии в мировой экономике в новом году (56%) и считают маловероятным завершение в 2026 году конфликта вокруг Украины (65%).