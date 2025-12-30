В Екатеринбург прибыл "самолет-призрак" из Стамбула

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", ранее прозванный призраком, прибыл из Стамбула в Екатеринбург, следует из данных онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово".
"Номер рейса: U6-774, Стамбул. Статус: прибыл в 12.27 (10.27 мск – ред.)", – сообщается на табло.
Во вторник Telegram-канал Shot написал, что "самолет-призрак" со 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула с вечера понедельника. Заявлялось, что авиакомпания "Уральские авиалинии" якобы уточняла пассажирам, что рейса, на котором они должны лететь, не существует, а полет переносили трижды.
В пресс-службе "Уральских авиалиний" опровергли РИА Новости информацию о несуществующем самолете авиакомпании из Стамбула в Екатеринбург, объяснив, что рейс "был в цепочке", ранее он был задержан из-за непогоды в Сочи. Авиакомпания предоставила пассажирам все положенные услуги, отмечала собеседница агентства.
Позднее пресс-служба перевозчика пояснила журналистам, что рейс U6-774 "Стамбул – Екатеринбург" за 29 декабря отправлен из аэропорта Стамбула 30 декабря в 06.19 мск.