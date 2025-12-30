Рейтинг@Mail.ru
Джокович заявил, что намерен продолжать карьеру до Олимпиады-2028
Теннис
 
21:03 30.12.2025
Джокович заявил, что намерен продолжать карьеру до Олимпиады-2028
Джокович заявил, что намерен продолжать карьеру до Олимпиады-2028 - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Джокович заявил, что намерен продолжать карьеру до Олимпиады-2028
Серб Новак Джокович заявил, что намерен оставаться частью перемен в большом теннисе и планирует продолжать выступления как минимум до Олимпиады 2028 года. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
теннис
спорт
лос-анджелес
париж
новак джокович
карлос алькарас
янник синнер
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
лос-анджелес
париж
спорт, лос-анджелес, париж, новак джокович, карлос алькарас, янник синнер, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Лос-Анджелес, Париж, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Янник Синнер, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Джокович заявил, что намерен продолжать карьеру до Олимпиады-2028

Джокович заявил, что планирует продолжать карьеру как минимум до ОИ-2028

© Соцсети АОНовак Джокович
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Соцсети АО
Новак Джокович. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Серб Новак Джокович заявил, что намерен оставаться частью перемен в большом теннисе и планирует продолжать выступления как минимум до Олимпиады 2028 года.
"Я действительно хочу продолжать. Олимпиада в Лос-Анджелесе - своего рода путеводная звезда, но на самом деле нет никаких границ. Так что посмотрим. Понимаете, о чем я? Просто продолжаем. Мне нравится бить по мячу и соревноваться. Я говорил с великими футболистами о том, что все дело в страсти и любви к игре, и пока я чувствую, что выступаю на высоком уровне и мое тело выдерживает, почему бы и нет? Людям нравится обсуждать и строить догадки о завершении карьеры, но в конце концов я чувствую, что все еще вношу вклад в развитие тенниса. И это прекрасно", - приводит слова Джоковича TNT Sports.
"Я ощущаю, что в теннисе происходят перемены, и я хочу быть их частью. Так что да, я все еще в форме и готов к новым вершинам. Молодые игроки уже здесь. Конечно, они великолепны. Янник Синнер и Карлос Алькарас - новая большая дуэль. Мне нравится наблюдать за сменой поколений", - добавил он.
Джоковичу 38 лет. Серб дебютировал в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в 2003 году. В ноябре он выиграл 101-й турнир ATP в карьере. В сезоне 2025 года он дошел до полуфиналов всех турниров Большого шлема, а всего на его счету 24 титула турниров элитной серии - это рекордный результат. Кроме того, теннисист стал олимпийским чемпионом Игр 2024 года в Париже.
Сербский теннисист Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Джокович захотел стать тренером Медведева
24 апреля, 22:42
 
ТеннисСпортЛос-АнджелесПарижНовак ДжоковичКарлос АлькарасЯнник СиннерАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
