Джокович заявил, что намерен продолжать карьеру до Олимпиады-2028

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Серб Новак Джокович заявил, что намерен оставаться частью перемен в большом теннисе и планирует продолжать выступления как минимум до Олимпиады 2028 года.
"Я действительно хочу продолжать. Олимпиада в Лос-Анджелесе - своего рода путеводная звезда, но на самом деле нет никаких границ. Так что посмотрим. Понимаете, о чем я? Просто продолжаем. Мне нравится бить по мячу и соревноваться. Я говорил с великими футболистами о том, что все дело в страсти и любви к игре, и пока я чувствую, что выступаю на высоком уровне и мое тело выдерживает, почему бы и нет? Людям нравится обсуждать и строить догадки о завершении карьеры, но в конце концов я чувствую, что все еще вношу вклад в развитие тенниса. И это прекрасно", - приводит слова Джоковича TNT Sports.
"Я ощущаю, что в теннисе происходят перемены, и я хочу быть их частью. Так что да, я все еще в форме и готов к новым вершинам. Молодые игроки уже здесь. Конечно, они великолепны. Янник Синнер и Карлос Алькарас - новая большая дуэль. Мне нравится наблюдать за сменой поколений", - добавил он.
Джоковичу 38 лет. Серб дебютировал в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в 2003 году. В ноябре он выиграл 101-й турнир ATP в карьере. В сезоне 2025 года он дошел до полуфиналов всех турниров Большого шлема, а всего на его счету 24 титула турниров элитной серии - это рекордный результат. Кроме того, теннисист стал олимпийским чемпионом Игр 2024 года в Париже.
