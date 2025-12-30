Диетолог предупредила об опасности холодца

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Традиционный холодец отличается высоким содержанием пищевой соли и насыщенных жиров, а их регулярное избыточное потребление чревато рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

"Традиционный в нашем понимании холодец, в силу особенностей приготовления, отличается высоким содержанием насыщенных жиров. Согласно российским и международным рекомендациям, содержание насыщенных жиров в рационе питания не должно превышать 10% от общей калорийности рациона питания, что для рациона в 2000 ккал соответствует всего 22 граммам. Избыточное потребление насыщенных жиров с рационом питания связано с рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов", - рассказала Стародубова

По ее словам, мнение о том, что употребление холодца полезно, так как укрепляет связки и суставы, делает кожу более упругой за счет высокого содержания коллагена, не совсем верно.

« "Поскольку поступающие с пищей белки под действием пищеварительных ферментов расщепляются в нашем пищеварительном тракте до аминокислот, не совсем верным будет считать, что увеличение употребления пищевого коллагена будет способствовать преимущественному синтезу именно собственного коллагена", - рассказала врач.

Собеседница агентства добавила, что избыточное потребление пищевой соли может приводить к повышению артериального давления, поэтому рекомендуется суммарно употреблять не более 5 граммов пищевой соли в день. Соответственно, лучше снизить добавление соли при приготовлении или выбирать менее соленый готовый холодец.

« "Такому традиционному новогоднему блюду, как холодец, лучше предпочесть заливное из нежирного мяса курицы, индейки или рыбы. Хорошо, если в заливное будут добавлены овощи и зелень, это обогатит его состав витаминами и минеральными веществами", - рассказала Стародубова.