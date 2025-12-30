Рейтинг@Mail.ru
Диетолог предупредила об опасности холодца - РИА Новости, 30.12.2025
04:28 30.12.2025
Диетолог предупредила об опасности холодца
Диетолог предупредила об опасности холодца - РИА Новости, 30.12.2025
Диетолог предупредила об опасности холодца
Традиционный холодец отличается высоким содержанием пищевой соли и насыщенных жиров, а их регулярное избыточное потребление чревато рисками развития... РИА Новости, 30.12.2025
общество
антонина стародубова
новый год
2025
общество, антонина стародубова, новый год
Общество, Антонина Стародубова, Новый год
Диетолог предупредила об опасности холодца

РИА Новости: диетолог Стародубова предупредила о рисках ожирения из-за холодца

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Традиционный холодец отличается высоким содержанием пищевой соли и насыщенных жиров, а их регулярное избыточное потребление чревато рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Традиционный в нашем понимании холодец, в силу особенностей приготовления, отличается высоким содержанием насыщенных жиров. Согласно российским и международным рекомендациям, содержание насыщенных жиров в рационе питания не должно превышать 10% от общей калорийности рациона питания, что для рациона в 2000 ккал соответствует всего 22 граммам. Избыточное потребление насыщенных жиров с рационом питания связано с рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов", - рассказала Стародубова.
По ее словам, мнение о том, что употребление холодца полезно, так как укрепляет связки и суставы, делает кожу более упругой за счет высокого содержания коллагена, не совсем верно.
«
"Поскольку поступающие с пищей белки под действием пищеварительных ферментов расщепляются в нашем пищеварительном тракте до аминокислот, не совсем верным будет считать, что увеличение употребления пищевого коллагена будет способствовать преимущественному синтезу именно собственного коллагена", - рассказала врач.
Собеседница агентства добавила, что избыточное потребление пищевой соли может приводить к повышению артериального давления, поэтому рекомендуется суммарно употреблять не более 5 граммов пищевой соли в день. Соответственно, лучше снизить добавление соли при приготовлении или выбирать менее соленый готовый холодец.
«
"Такому традиционному новогоднему блюду, как холодец, лучше предпочесть заливное из нежирного мяса курицы, индейки или рыбы. Хорошо, если в заливное будут добавлены овощи и зелень, это обогатит его состав витаминами и минеральными веществами", - рассказала Стародубова.
Собеседница агентства добавила, что здоровому человеку можно иногда включать холодец в свой рацион питания, главное - соблюдать меру, порция должна быть небольшой - 100-150 граммов.
ОбществоАнтонина СтародубоваНовый год
 
 
