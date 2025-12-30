Дегтярев назвал главное событие 2025 года в спорте

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в разговоре с РИА Новости назвал решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовать снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях главным событием 2025 года.

Рекомендации были приняты исполкомом МОК 11 декабря. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.

« "Знаковым событием для российского спорта стало декабрьское решение исполком МОК о снятии ограничений на участие российских юниоров с флагом и гимном в международных соревнованиях, включая командные. Можно сказать, что оно обозначило "экватор", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос о том, что для него стало событием года.

"Все что было до - решение IJF (Международной федерации дзюдо - прим. ред.) вернуть российским дзюдоистам национальную символику на международных соревнованиях, прецедентные арбитражные решения по нашим лыжникам, саночникам, бобслеистам и игрокам в настольный теннис, восстановление статуса Паралимпийского комитета России, избрание нашей страны в комитет ЮНЕСКО по борьбе с допингом, участие в Универсиаде-2025 - было своего рода подготовкой", - продолжил он.

Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции, заявив, что исполком МОК "не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности". ОКР заявил, что решение CAS об отклонении апелляции свидетельствует о "невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации" в отношении россиян в преддверии Олимпийских игр в Париже. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.