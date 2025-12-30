https://ria.ru/20251230/chinakhov-2065533251.html
"Коламбус" обменял российского хоккеиста в "Питтсбург"
"Коламбус" обменял российского хоккеиста в "Питтсбург" - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
"Коламбус" обменял российского хоккеиста в "Питтсбург"
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" на официальном сайте объявил об обмене российского нападающего Егора Чинахова в "Питтсбург... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Клуб НХЛ "Коламбус" обменял российского нападающего Егора Чинахова в "Питтсбург"