"Коламбус" обменял российского хоккеиста в "Питтсбург"
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:24 30.12.2025 (обновлено: 05:25 30.12.2025)
"Коламбус" обменял российского хоккеиста в "Питтсбург"
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" на официальном сайте объявил об обмене российского нападающего Егора Чинахова в "Питтсбург Пингвинз".
В обмен на Чинахова "Коламбус" получил нападающего Дэнтона Хайнена, а также право выбора на драфте 2026 года во втором раунде и на драфте 2027 года в третьем раунде.
Чинахову 24 года. Он был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ 2020 года под общим 21-м номером. Его контракт рассчитан еще на один сезон, после чего он станет ограниченно свободным агентом. В текущем сезоне россиянин принял участие в 29 матчах, в которых набрал 6 очков (3 гола и 3 передачи).
