На юридическую помощь для археолога Бутягина собрали 33 тысячи евро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Уже 33 тысячи евро собрано на юридическую помощь для арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина, сообщается в Telegram-канале по сбору средств.
Ранее сообщалось, что семья и близкие задержанного в Польше Бутягина организовали сбор средств на оплату юридических услуг. Сообщалось, что защита Бутягина осуществляется частным адвокатом в Польше, имеющим опыт ведения дел об экстрадиции. В силу специфики польского законодательства и статуса дела, юридическая помощь оказывается исключительно на платной основе.
"На сегодняшний день, 30 декабря 2025 года, собрано 33 000 евро — 26% от цели сбора… По предварительным расчетам, собранных средств должно хватить на: оплату работы адвоката в январе (25 000 евро) — самый затратный месяц, предстоит три судебных слушания; аренду квартиры на три месяца для ходатайства о выходе на поруки и на переводы документов аккредитованными польским судом переводчиками (5 000 евро); первую неделю работы адвоката в феврале (сейчас собрано 3 000 евро из предполагаемых 15 000)", - говорится в Telegram-канале "Адвокат для Александра Бутягина".
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.