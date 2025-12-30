https://ria.ru/20251230/boguslavka-2065621983.html
ВС России освободили Богуславку в Харьковской области
ВС России освободили Богуславку в Харьковской области
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Богуславка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.12.2025
харьковская область
