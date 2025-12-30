Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Богуславку в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 30.12.2025 (обновлено: 13:54 30.12.2025)
ВС России освободили Богуславку в Харьковской области
ВС России освободили Богуславку в Харьковской области - РИА Новости, 30.12.2025
ВС России освободили Богуславку в Харьковской области
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Богуславка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
харьковская область
харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВС России освободили Богуславку в Харьковской области

ВС России освободили населенный пункт Богуславка в Харьковской области

Военнослужащие ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Богуславка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Богуславку в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили Богуславку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Богуславку в Харьковской области
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Богуславка Харьковской области", — говорится в сводке российского ведомства.
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала