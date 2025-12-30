Белоусов назвал 2026-й годом новых побед, достижений во всех начинаниях

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Наступающий 2026-й год будет годом новых побед Вооружённых сил РФ, достижений во всех начинаниях, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Хотел бы поздравить вас и ваших близких с наступающим Новым годом. Пожелать вам всего самого хорошего. Наступающий год будет годом наших новых побед, достижений во всех наших начинаниях", - приводит слова Белоусова Минобороны РФ.