Белоусов назвал 2026-й годом новых побед, достижений во всех начинаниях
Наступающий 2026-й год будет годом новых побед Вооружённых сил РФ, достижений во всех начинаниях, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:52:00+03:00
2025-12-30T14:52:00+03:00
2025-12-30T14:52:00+03:00
россия
андрей белоусов
общество
россия
россия, андрей белоусов, общество
Россия, Андрей Белоусов, Общество
Белоусов: 2026-й будет годом новых побед, достижений во всех начинаниях