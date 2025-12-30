Рейтинг@Mail.ru
Белоусов назвал 2026-й годом новых побед, достижений во всех начинаниях - РИА Новости, 30.12.2025
14:52 30.12.2025
Белоусов назвал 2026-й годом новых побед, достижений во всех начинаниях
Наступающий 2026-й год будет годом новых побед Вооружённых сил РФ, достижений во всех начинаниях, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
россия, андрей белоусов, общество
Россия, Андрей Белоусов, Общество
Белоусов назвал 2026-й годом новых побед, достижений во всех начинаниях

Белоусов: 2026-й будет годом новых побед, достижений во всех начинаниях

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Наступающий 2026-й год будет годом новых побед Вооружённых сил РФ, достижений во всех начинаниях, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Белоусов вручил военнослужащим госнаграды за профессионализм, мужество и храбрость проявленные в ходе СВО.
"Хотел бы поздравить вас и ваших близких с наступающим Новым годом. Пожелать вам всего самого хорошего. Наступающий год будет годом наших новых побед, достижений во всех наших начинаниях", - приводит слова Белоусова Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручает военнослужащему ВС РФ государственную награду за профессионализм, мужество и храбрость проявленные при выполнении задач специальной военной операции. 30 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Белоусов вручил госнаграды за мужество, проявленное в ходе СВО
РоссияАндрей БелоусовОбщество
 
 
