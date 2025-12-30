Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия продолжит преобразование сети диппредставительств в России - РИА Новости, 30.12.2025
12:44 30.12.2025
Белоруссия продолжит преобразование сети диппредставительств в России
Белоруссия продолжит преобразование сети диппредставительств в России
Посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник сообщил, что республика планирует продолжить процесс преобразования сети диппредставительств в России. РИА Новости, 30.12.2025
Белоруссия продолжит преобразование сети диппредставительств в России

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 30 дек – РИА Новости. Посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник сообщил, что республика планирует продолжить процесс преобразования сети диппредставительств в России.
"Мы сейчас дополнительно по поручению президента рассматриваем вопрос преобразования отделений и открытия дополнительных генконсульств и отделений в различных регионах. Мы уже решили задачу по преобразованию отделений в Казани, в Уфе, в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, в Смоленске. Рассматриваем открытие отделения в Омске", - сказал Рогожник в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня".
Дипломат напомнил, что недавно в Генконсульство преобразовано отделение посольства во Владивостоке. "Это чуть большая штатная численность, это больший объем работ, и такая работа ведется по всем регионам", - отметил Рогожник.
Он подчеркнул, что генконсул — это совершенно другой статус и совсем другой уровень ответственности для этого человека в его работе.
Дипломат подчеркнул, что главная цель в этих изменениях — экономика. "Это основа. Это задача, которая ставилась президентом перед всеми дипломатическими миссиями за рубежами нашей страны. И конечно, для того чтобы в регионе присутствовать, необходимо вести постоянный диалог с руководством регионов. А открытие генконсульств и отделений посольства в различных регионах РФ — это особый знак в сотрудничестве, который всегда по достоинству оценивается. Мы тем самым показываем особое отношение, особый элемент доверия в отношениях", - пояснил Рогожник.
Кроме того, продолжил он, Российская Федерация — это огромная страна, закрыть все вопросы из посольства в Москве очень сложно.
В целом глава белорусской дипмиссии обратил внимание, что Белоруссия и Россия ежегодно наращивают взаимную торговлю. "Я думаю, мы превысим (по итогам 2025 года – ред.) планку товарооборота в 60 миллиардов долларов между двумя странами. Такого показателя в нашей истории еще не было. И необходимо отметить, что доля нашего странового экспорта в Российскую Федерацию в этом году тоже приросла", - констатировал посол.
При этом он отметил сбалансированность торговли. "Показатели экспорта-импорта практически тождественны", - добавил Рогожник. Он также заявил, что еще есть очень большой потенциал наращивания торговли в сфере поставок продовольствия, экспорта продукции строительной отрасли, поставок машиностроительной продукции. "Мне кажется, что весь потенциал, безусловно, в полной мере еще не задействован", - подчеркнул дипломат.
