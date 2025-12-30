https://ria.ru/20251230/belorussija-2065576163.html
Подразделение, оснащенное "Орешником", заступило на дежурство в Белоруссии
Подразделение, оснащенное "Орешником", заступило на дежурство в Белоруссии
Подразделение, оснащённое подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник", заступило на боевое дежурство в Белоруссии, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2025
Подразделение, оснащенное "Орешником", заступило на дежурство в Белоруссии
В Белоруссии заступило на боевое дежурство оснащённое "Орешником" подразделение