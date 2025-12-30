Рейтинг@Mail.ru
Подразделение, оснащенное "Орешником", заступило на дежурство в Белоруссии - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 30.12.2025 (обновлено: 10:13 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/belorussija-2065576163.html
Подразделение, оснащенное "Орешником", заступило на дежурство в Белоруссии
Подразделение, оснащенное "Орешником", заступило на дежурство в Белоруссии - РИА Новости, 30.12.2025
Подразделение, оснащенное "Орешником", заступило на дежурство в Белоруссии
Подразделение, оснащённое подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник", заступило на боевое дежурство в Белоруссии, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:02:00+03:00
2025-12-30T10:13:00+03:00
безопасность
белоруссия
министерство обороны рф (минобороны рф)
ракетные войска стратегического назначения
ракета "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065578800_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a9e2f074e8d8551e0176e3105257b8b.jpg
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Заступление на боевое дежурство в Белоруссии ракетного комплекса "Орешник"
Минобороны России впервые показало подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Подразделение, оснащенное этим комплексом, заступило на боевое дежурство в Белоруссии.
2025-12-30T10:02
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065578800_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_54ef42a38bc96a1709fc101d86070cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), ракетные войска стратегического назначения, ракета "орешник"
Безопасность, Белоруссия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ракетные войска стратегического назначения, Ракета "Орешник"
Подразделение, оснащенное "Орешником", заступило на дежурство в Белоруссии

В Белоруссии заступило на боевое дежурство оснащённое "Орешником" подразделение

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подразделение, оснащённое подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник", заступило на боевое дежурство в Белоруссии, сообщило журналистам Минобороны РФ.
«
"В Республике Беларусь состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник", - говорится в сообщении.
В ходе завершения воинского ритуала развода дежурных смен был поднят флаг ракетных войск стратегического назначения (РВСН), добавили в ведомстве.
Новейшая российская ракета Орешник
Ракетный комплекс "Орешник"
17 декабря, 14:19
 
БезопасностьБелоруссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ракетные войска стратегического назначенияРакета "Орешник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала