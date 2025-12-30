Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии полиция не приняла заявление об изнасиловании из-за протеста - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/belgija-2065728553.html
В Бельгии полиция не приняла заявление об изнасиловании из-за протеста
В Бельгии полиция не приняла заявление об изнасиловании из-за протеста - РИА Новости, 30.12.2025
В Бельгии полиция не приняла заявление об изнасиловании из-за протеста
Полиция бельгийского Намюра на фоне нехватки финансирования отказалась принять заявление девушки, дважды изнасилованной за ночь, из-за закрытия отделения... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T17:20:00+03:00
2025-12-30T17:20:00+03:00
в мире
намюр
бельгия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147313/91/1473139117_0:47:2192:1280_1920x0_80_0_0_0f3e9fe099b1f512d3f1f17667c45552.jpg
https://ria.ru/20251228/belgiya-2065183314.html
https://ria.ru/20251228/belgiya-2065184167.html
намюр
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147313/91/1473139117_212:0:1980:1326_1920x0_80_0_0_96ece5700fc61003e5eb4b680dbff8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, намюр, бельгия
В мире, Намюр, Бельгия
В Бельгии полиция не приняла заявление об изнасиловании из-за протеста

RTL: в Намюре полиция не приняла заявление об изнасиловании из-за акции протеста

© AP Photo / Virginia MayoБельгийские полицейские
Бельгийские полицейские - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Бельгийские полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Полиция бельгийского Намюра на фоне нехватки финансирования отказалась принять заявление девушки, дважды изнасилованной за ночь, из-за закрытия отделения полиции в связи с проходившей в городе манифестацией, попросив её прийти через два дня, сообщила телеканалу RTL сама жертва Луиз.
Луиз утверждает, что стала жертвой двух изнасилований в ночь на субботу 20 декабря. Она попыталась подать заявление.
Бельгийские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Глава МО Бельгии призвал усилить армию, чтобы подготовиться к худшему
28 декабря, 15:31
"Я им (полицейским - ред.) говорю, что меня изнасиловали, что мне нужна помощь. А мне отвечают: "Приходите в понедельник (то есть, через два дня - ред), девушка. Участок закрыт", - поделилась она с журналистами.
По данным СМИ, 20 декабря в центре Намюра проходила манифестация, и комиссариат оказался недоступен несмотря на то, что первые 72 часа после изнасилования являются критически важными для использования ДНК-анализов с целью установить личности преступников.
Девушке пришлось обратиться в специализированный центр по борьбе с сексуальным насилием, чтобы пройти необходимые анализы. О каком-либо расследовании в отношении действий полицейских не сообщается.
По данным бельгийской Счётной палаты и ежегодных отчётов Федеральной полиции, правоохранительные органы страны уже несколько лет работают в условиях хронического дефицита ресурсов. В 2024 году нехватка кадров составляла от 3 до 4 тысяч сотрудников по стране.
Комиссия по внутренним делам бельгийского парламента в отчёте июня 2024 года подтвердила, что текущий уровень финансирования "не позволяет обеспечивать непрерывную оперативную работу" ряда участков, особенно ночью и во время крупных событий в городах.
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Глава минобороны Бельгии высказался о туалетном кризисе в казармах
28 декабря, 15:37
 
В миреНамюрБельгия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала