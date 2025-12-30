В Бельгии полиция не приняла заявление об изнасиловании из-за протеста

Полиция бельгийского Намюра на фоне нехватки финансирования отказалась принять заявление девушки, дважды изнасилованной за ночь, из-за закрытия отделения полиции в связи с проходившей в городе манифестацией, попросив её прийти через два дня, сообщила телеканалу RTL сама жертва Луиз.

Луиз утверждает, что стала жертвой двух изнасилований в ночь на субботу 20 декабря. Она попыталась подать заявление.

"Я им (полицейским - ред.) говорю, что меня изнасиловали, что мне нужна помощь. А мне отвечают: "Приходите в понедельник (то есть, через два дня - ред), девушка. Участок закрыт", - поделилась она с журналистами.

По данным СМИ, 20 декабря в центре Намюра проходила манифестация, и комиссариат оказался недоступен несмотря на то, что первые 72 часа после изнасилования являются критически важными для использования ДНК-анализов с целью установить личности преступников.

Девушке пришлось обратиться в специализированный центр по борьбе с сексуальным насилием, чтобы пройти необходимые анализы. О каком-либо расследовании в отношении действий полицейских не сообщается.

По данным бельгийской Счётной палаты и ежегодных отчётов Федеральной полиции, правоохранительные органы страны уже несколько лет работают в условиях хронического дефицита ресурсов. В 2024 году нехватка кадров составляла от 3 до 4 тысяч сотрудников по стране.