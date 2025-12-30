Рейтинг@Mail.ru
15:07 30.12.2025
Глава Минприроды рассказал о новом законе об охране Байкала
Глава Минприроды рассказал о новом законе об охране Байкала
Новые требования закона об охране Байкала регулируют правила безопасности, реконструкции дорог, захоронения людей, заявил министр природных ресурсов и экологии... РИА Новости, 30.12.2025
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Новые требования закона об охране Байкала регулируют правила безопасности, реконструкции дорог, захоронения людей, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
"Что касается новых требований законодательства, оно урегулирует вопросы, связанные с безопасностью, это строительство селезащиты, реконструкция и восстановление уже имеющихся автомобильных дорог, это вопросы, связанные с элементарным, простым захоронением людей", - сказал Козлов в интервью телеканалу "Россия 24".
Он уточнил, что в Бурятии требуется 66 гектаров под кладбища.
"Людей хоронят в разных условиях, а земля юридически даже не является тем, для чего она нужна вот в этих местах, и много таких примеров", - добавил министр.
Ученые создали цифровую базу уникальных растений на Байкале
23 декабря, 09:28
 
