Глава Минприроды рассказал о новом законе об охране Байкала
Глава Минприроды рассказал о новом законе об охране Байкала - РИА Новости, 30.12.2025
Глава Минприроды рассказал о новом законе об охране Байкала
Новые требования закона об охране Байкала регулируют правила безопасности, реконструкции дорог, захоронения людей, заявил министр природных ресурсов и экологии... РИА Новости, 30.12.2025
Козлов: новые требования закона об охране Байкала регулируют безопасность