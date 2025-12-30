Бахрейн решительно осудил попытку нападения на резиденцию Путина

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Бахрейн решительно осудил попытку нападения на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина, которую с помощью БПЛА совершил Киев в ночь на 29 декабря, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.
"Королевство Бахрейн решительно осудило попытку атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина", - говорится в заявлении.
В МИД Бахрейна также подчеркнули солидарность с руководством и народом РФ, "вновь отметив твердое неприятие всех форм насилия и терроризма, направленных на подрыв мира, безопасности и стабильности".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.