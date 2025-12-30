Рейтинг@Mail.ru
14:25 30.12.2025
Бахрейн решительно осудил попытку нападения на резиденцию Путина
Бахрейн решительно осудил попытку нападения на резиденцию Путина

МИД: Бахрейн решительно осудил попытку нападения Украиной на резиденцию Путина

Кортеж короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Бахрейн решительно осудил попытку нападения на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина, которую с помощью БПЛА совершил Киев в ночь на 29 декабря, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.
"Королевство Бахрейн решительно осудило попытку атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина", - говорится в заявлении.
Токаев осудил атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина
14:04
Токаев осудил атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина
14:04
В МИД Бахрейна также подчеркнули солидарность с руководством и народом РФ, "вновь отметив твердое неприятие всех форм насилия и терроризма, направленных на подрыв мира, безопасности и стабильности".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Эксперт: атака Киева на резиденцию Путина негативно скажется на переговорах
13:47
Эксперт: атака Киева на резиденцию Путина негативно скажется на переговорах
13:47
 
