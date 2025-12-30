Бахрейн решительно осудил попытку нападения на резиденцию Путина

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Бахрейн решительно осудил попытку нападения на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина, которую с помощью БПЛА совершил Киев в ночь на 29 декабря, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.