Баку согласен на консульский доступ к задержанным россиянам, заявили в МИД
01:04 30.12.2025
Баку согласен на консульский доступ к задержанным россиянам, заявили в МИД
Москва получила на днях согласие Баку на повторный консульский доступ к задержанным гражданам, проблема прочно стоит в повестке дня, заявил замглавы МИД России... РИА Новости, 30.12.2025
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва получила на днях согласие Баку на повторный консульский доступ к задержанным гражданам, проблема прочно стоит в повестке дня, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
"Разумеется, это один из ключевых приоритетов нашей работы сегодня на азербайджанском направлении. Мы добиваемся скорейшего освобождения задержанных российских граждан. Добиваемся того, чтобы соблюдались их законные права. В частности, на днях получено согласие азербайджанской стороны на повторный консульский доступ наших дипломатов к этим гражданам, к нашим соотечественникам. Так что эта проблема прочно стоит в повестке дня, и мы продолжим добиваться освобождения наших соотечественников скорейшем образом", - сказал он в интервью "Известиям", отвечая на вопрос, есть ли подвижки в освобождении 11 российских граждан, задержанных летом в Баку.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, они были арестованы на четыре месяца.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев 10 октября сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. Позже Картавых и Белоусов вернулись в Москву после освобождения из-под стражи.
