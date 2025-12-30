https://ria.ru/20251230/avtosport-2065737684.html
В России может появиться федеральная программа "Доступный автоспорт"
В России может появиться федеральная программа "Доступный автоспорт" - РИА Новости, 30.12.2025
В России может появиться федеральная программа "Доступный автоспорт"
В России обсуждается возможность создания федеральной программы "Доступный автоспорт", по которой будет возможно субсидирование детских картинговых школ в... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T17:44:00+03:00
2025-12-30T17:44:00+03:00
2025-12-30T17:44:00+03:00
общество
россия
антон немкин (депутат)
российская автомобильная федерация
госдума рф
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40768/44/407684400_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_545b215b8c0eb844c046ca9469ce47e4.jpg
https://ria.ru/20250827/gosduma-2037785248.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40768/44/407684400_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_43ec16c1d7a4ee96329e93138a816bf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, антон немкин (депутат), российская автомобильная федерация, госдума рф, авто
Общество, Россия, Антон Немкин (депутат), Российская автомобильная федерация, Госдума РФ, Авто
В России может появиться федеральная программа "Доступный автоспорт"
Депутат ГД Немкин рассказал об обсуждении программы "Доступный автоспорт"
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В России обсуждается возможность создания федеральной программы "Доступный автоспорт", по которой будет возможно субсидирование детских картинговых школ в регионах, сообщил РИА Новости вице-президент Российской автомобильной федерации, депутат Госдумы Антон Немкин.
«
"Сегодня обсуждается возможность создания федеральной программы "Доступный автоспорт". Речь идёт о субсидировании детских и юношеских картинговых школ в регионах, чтобы ребёнок мог сделать первые шаги в автоспорте без серьёзной финансовой нагрузки для родителей. Это особенно важно для малых городов и сельских территорий, где возможностей для самореализации зачастую немного", - сказал Немкин.
Он отметил, что отдельное направление — грантовая поддержка талантливых спортсменов из регионов. По словам депутата, участие в соревнованиях, тренировочные сборы, экипировка не должны зависеть от финансовых возможностей семьи, и определяющими должны быть талант, труд и стремление к развитию.
"Мы исходим из того, что автоспорт в России
должен перестать восприниматься как элитное хобби, доступное лишь узкому кругу обеспеченных семей. Наша цель — превратить его в полноценный социальный лифт для талантливых детей и подростков вне зависимости от места проживания и уровня дохода семьи", - добавил Немкин
.