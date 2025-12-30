Рейтинг@Mail.ru
30.12.2025
17:44 30.12.2025
В России может появиться федеральная программа "Доступный автоспорт"
В России может появиться федеральная программа "Доступный автоспорт" - РИА Новости, 30.12.2025
В России может появиться федеральная программа "Доступный автоспорт"
В России обсуждается возможность создания федеральной программы "Доступный автоспорт", по которой будет возможно субсидирование детских картинговых школ в... РИА Новости, 30.12.2025
общество, россия, антон немкин (депутат), российская автомобильная федерация, госдума рф, авто
Общество, Россия, Антон Немкин (депутат), Российская автомобильная федерация, Госдума РФ, Авто
В России может появиться федеральная программа "Доступный автоспорт"

Депутат ГД Немкин рассказал об обсуждении программы "Доступный автоспорт"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Детская школа картинга
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Детская школа картинга. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В России обсуждается возможность создания федеральной программы "Доступный автоспорт", по которой будет возможно субсидирование детских картинговых школ в регионах, сообщил РИА Новости вице-президент Российской автомобильной федерации, депутат Госдумы Антон Немкин.
"Сегодня обсуждается возможность создания федеральной программы "Доступный автоспорт". Речь идёт о субсидировании детских и юношеских картинговых школ в регионах, чтобы ребёнок мог сделать первые шаги в автоспорте без серьёзной финансовой нагрузки для родителей. Это особенно важно для малых городов и сельских территорий, где возможностей для самореализации зачастую немного", - сказал Немкин.
Он отметил, что отдельное направление — грантовая поддержка талантливых спортсменов из регионов. По словам депутата, участие в соревнованиях, тренировочные сборы, экипировка не должны зависеть от финансовых возможностей семьи, и определяющими должны быть талант, труд и стремление к развитию.
"Мы исходим из того, что автоспорт в России должен перестать восприниматься как элитное хобби, доступное лишь узкому кругу обеспеченных семей. Наша цель — превратить его в полноценный социальный лифт для талантливых детей и подростков вне зависимости от места проживания и уровня дохода семьи", - добавил Немкин.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Госдуме предложили создать центры цифрового автоспорта в регионах
