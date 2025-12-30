В России может появиться федеральная программа "Доступный автоспорт"

«

"Сегодня обсуждается возможность создания федеральной программы "Доступный автоспорт". Речь идёт о субсидировании детских и юношеских картинговых школ в регионах, чтобы ребёнок мог сделать первые шаги в автоспорте без серьёзной финансовой нагрузки для родителей. Это особенно важно для малых городов и сельских территорий, где возможностей для самореализации зачастую немного", - сказал Немкин.