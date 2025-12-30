https://ria.ru/20251230/avtomobilist-lada-smotret-onlayn-2065671711.html
"Автомобилист" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря
"Автомобилист" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря
"Автомобилист" и "Лада" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
