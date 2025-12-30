Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" — "Барыс": смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря
Хоккей
 
30.12.2025
"Авангард" — "Барыс": смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря
"Авангард" — "Барыс": смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря
"Авангард" и "Барыс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
авангард, барыс, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Авангард, Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Авангард" — "Барыс": смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. "Авангард" и "Барыс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 30 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
30 декабря 2025 • начало в 16:30
Матч не начался
Авангард
:
Барыс
