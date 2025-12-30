Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря
Хоккей
Хоккей
 
18:00 30.12.2025
"Ак Барс" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря
"Ак Барс" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря
"Ак Барс" и "Северсталь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Хоккей, Ак Барс, Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

"Ак Барс" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря

Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин и Митчелл Миллер
Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин и Митчелл Миллер - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. "Ак Барс" и "Северсталь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 30 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
30 декабря 2025 • начало в 19:00
Закончен (Б)
Ак Барс
4 : 31:0
Северсталь
11:13 • Александр Хмелевский
(Mitchell Miller, Брэндон Биро)
19:15 • Владимир Алистров
(Кирилл Семенов, Илья Карпухин)
05:02 • Кирилл Семенов
(Григорий Денисенко, Владимир Алистров)
65:01 • Артем Галимов (П)
01:12 • Александр Скоренов
(Никита Камалов, Илья Иванцов)
18:40 • Адам Лишка
(Никита Камалов, Thomas Gregoire)
13:24 • Адам Лишка
(Руслан Абросимов)
Хоккей Ак Барс Северсталь КХЛ 2025-2026
 
